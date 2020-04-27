Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'yı da kapsayan 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı görüldü.



"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulurken, bankadaki işlerini halletmek ve ramazan dolayısıyla alışveriş yapmak isteyenler, kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi Meydanı ve Dar Sokak'ta kısmen yoğunluğa neden oldu. Dışarı çıkanların büyük çoğunluğunun maske taktığı görüldü.



Kentte ayrıca, Donatım Park ve diğer dinlenme alanlarının boş olduğu gözlendi.



Polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin normal zamanda en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşansa da bankadaki işlemleri ve market alışverişi için evlerinden çıkanlar, Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkanların büyük kısmının maske taktığı görüldü.

- Karabük

Karabük merkez ve ilçelerinde, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Ayrıca polis ekipleri, kent sakinlerinin "sosyal mesafe" gözetmeden yürümelerine ve banka önlerinde yoğunluk oluşturmasına izin vermiyor.

- Düzce



Düzce'de vatandaşların güneşli havaya rağmen evde kalmayı tercih ettiği gözlendi.



İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasının ardından kent merkezinde sessizlik hüküm sürüyor.

Kentin normal zamandaki en işlek cadde ve sokakları büyük oranda boş kaldı.



Dışarıya çıkanların ise neredeyse tamamının maske taktığı görüldü.

- Bolu

Bolu'nun normal zamanda en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Orman ve Karaçayır parkalarında havaların sıcak olmasına rağmen kent sakinlerinin "Evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyduğu görüldü.

Dışarıya çıkmak zorunda olanların ise maske taktığı gözlemlendi.

- Zonguldak



Zonguldak'ta insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, sokaktakilerin büyük kısmının da maske taktığı görüldü.



Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önü boş kalırken park ve sahillerde de sessizlik hakim oldu.



Kentteki denetimlerini sürdüren polis ve zabıta ekipleri, insanları "sosyal mesafe" kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

- Bartın

Bartın'da insanların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayanların buraya girmesine izin verilmiyor.

Zabıta ve polis ekipleri, bireyleri "sosyal mesafe" gözetmeden bir arada bulunmamaları, banka önlerinde yoğunluk oluşturulmaması konularında uyarıyor.