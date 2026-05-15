Doğu Kudüs'teki saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrailli yerleşimcilerin düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli yaralandı. Taşlı saldırılar ve baskınların farklı noktalara yayıldığı bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları yeniden şiddetlendi. Farklı bölgelerde gerçekleşen son saldırılarda biri çocuk olmak üzere 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Son olaylarda hedef alınan noktalardan biri, Doğu Kudüs’ün Silvan beldesi oldu. Burada bir Filistinli aileye yönelik taşlı saldırı düzenlendiği, saldırıda aile bireylerinin doğrudan hedef alındığı aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinli bir aileye taşlarla saldırdığı belirtildi.

Kudüslü er-Recebi ailesine taşlı saldırı yapıldığı belirtilen haberde, "Muhammed Nidal er-Recebi isimli çocuk, yerleşimcilerin taşlı saldırısında yüzüne isabet eden taşla yaralandı." ifadesi yer aldı.

Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Beyt İksa beldesinin de İsraillilerin saldırılarına uğradığı aktarılan haberde, beldedeki saldırıda Filistinli bir vatandaşın yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve El Halil kentlerine bağlı beldelere saldırılar düzenlediklerine işaret edilen haberde, yerleşimci saldırganları koruyan İsrail güçlerinin de bazı Filistinlileri gözaltına aldıklarına dikkat çekildi.

Filistin makamlarına göre, Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria’da 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

