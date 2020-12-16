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Aktüel Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
Aktüel

Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:21:15 -
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

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