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Aktüel

Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Karadeniz Bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:08:16 -
Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Karadeniz Bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.


Bölge illerinde gün içerisinde beklenilen hava sıcaklığı; Bayburt, Giresun ve Rize’de 27, Trabzon’da 26, Artvin’de 29, Gümüşhane’de 30 derece olması öngörülüyor.

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