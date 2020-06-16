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Aktüel

Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:18:37 -
Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin, Avrupa'nın güneydoğusundaki yüksek seviye alçağı ve buna bağlı atmosferin üst seviyelerindeki soğuk havanın etkisi dolayısıyla mevsim normallerine göre yağışlı haziran ayı geçirdiği belirtildi.

Gelecek hafta başına kadar Doğu Karadeniz'de genellikle öğle saatlerinden sonra yerel görülecek gök gürültülü sağanağın, kısa sürede kuvvetli yağış bırakabileceğinin tahmin edildiği vurgulandı.

Ayrıca, gök gürültülü sağanakla birlikte zaman zaman yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgarın da beklendiğine işaret edilerek, ilgililerin ve vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli ve duyarlı olmaları istendi.

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