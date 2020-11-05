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Aktüel Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı
Aktüel

Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 08:08:18 -
Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanağın yer yer şiddetli ve aşırı olabileceğini belirterek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak, akşam saatlerinden sonra etkisini artıracak.

Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon'un batı ilçeleri ve Artvin'de kuvvetli, Giresun ve Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Rize il geneli ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar/fırtına, ulaşımda aksamaların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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