Doğu Ekspresi seferlere başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, hayata geçirilen ‘Turistik Doğu Expresi’nin ilk seferi 11 Aralık’ta yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ni, 11 Aralık'ta Ankara'dan Kars'a gerçekleştirilecek ilk seferine başlayacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Turistik Doğu Ekspresi' için bilet satış yetkisi olmayan bazı seyahat acentelerinin ‘Doğu Ekspresi’ biletlerini ‘Turistik Doğu Ekspresi’ gibi pazarlamaya çalıştıklarına dikkat çekildi. Bu konuda vatandaşları uyaran Bakanlık, bu eylemlerde bulunan acentelerin bireysel satış kanallarından aldıkları biletlerin iptal edileceğini ve bu acentelerin Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) bildirileceğini ifade etti.

Vatandaşların, Ankara ile Kars hattındaki seyahatlerini planlarken ‘Doğu Ekspresi’ ve ‘Turistik Doğu Ekspresi’ trenleri arasındaki farklılığa dikkat etmesi gerekiyor. Ankara ile Kars hattında pulman ve kuşetli vagonlardan oluşturulan ‘Doğu Ekspresi’ her gün karşılıklı sefer yapıyor ve 1.300 kilometrelik Ankara ile Kars güzergâhında 53 istasyonda duruşu bulunuyor. Bu trenin tüm biletleri bir ay öncesinden bireysel satışa sunuluyor. Bu tren için herhangi bir seyahat acentesinin turistik amaçlı tren turu satış yetkisi bulunmuyor.

Ankara’dan pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars’tan çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak olan ‘Turistik Doğu Ekspresi’ ise turizm amaçlı özel bir tren olup, Ankara ile Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, Kars ile Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas'ta yaklaşık 3'er saatlik duruşlar yapıyor.

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‘Turistik Doğu Ekspresi’ tren bilet satışlarının ise yaklaşık yüzde 35’i TCDD Taşımacılık tarafından 1 ay öncesinden bireysel satışa sunulurken diğer vagonlarının satış hakları ise Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından yetkilendirilmiş seyahat acentelerine kura ile verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından, vatandaşların seyahat ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün sefer yapan ‘Doğu Ekspresi’ biletlerinin turistik amaçlı satış haklarının herhangi bir seyahat acentesine verilmediği belirtildi.

Bu kapsamda, www.tcddtasimacilik.gov.tr web sitesinde ‘Turistik Doğu Ekspresi’ için bilet satış yetkisi olan seyahat acentelerinin ilan edildiği, bunların dışındaki seyahat acentelerine itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Bakanlık, etik mesleki ilkelerine aykırı olarak vatandaşı kandırmaya yönelik bu eylemlerde bulunan acentelerin bireysel satış kanallarından aldıkları biletlerin iptal edileceğini ve bu acentelerin TÜRSAB’a bildirileceğini belirtti.

Ayrıca, ‘Turistik Doğu Ekspresi’ için yetkili seyahat acenteleri tur paketlerinde, tura katılanların duruş noktalarının doğal, tarihi ve kültürel yerleri gezmeleri, yeme-içme ihtiyaçları ile Kars’ta konaklamaları gibi ihtiyaçlara göre planladığı ve buna göre fiyat belirledikleri belirtildi. Bu hizmetlerle TCDD Taşımacılık’ın herhangi bir tasarrufu bulunmadığı ve TCDD Taşımacılık’ın sadece Turistik Doğu Ekspresinin seferinden sorumlu olduğu ifade edildi. (İLKHA)