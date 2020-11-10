Doğu Anadolu'daki STK'ler, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı sevinçle karşıladı

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'daki sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını memnuniyetle karşıladı.

Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Güvenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bu adımın bölgede istikrar ve barışı getirecek yeni bir dönemim başlangıcı olmasını temenni eden Güvenli, "Azerbaycan'ın haklı ve kararlı mücadelesi zaferle sonuçlanmak üzeredir. Umarız Ermenistan, daha önce ihlal ettiği ateşkes anlaşmalarındaki gibi yapmaz ve bu anlaşmaya bağlı kalarak 20 gün içerisinde gerekli adımları atarak daha önce işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilir." dedi.

Güvenli, Türk halkının her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer alacağını ve destekçisi olacağını belirterek, kardeş Azerbaycan'ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutladıklarını sözlerine ekledi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik ise kardeş Azerbaycan halkının 30 yıldan bu yana yüreğinde bir hasret olan Dağlık Karabağ'ın, Azerbaycan ordusunun muharebe meydanında elde ettiği zaferle Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasıyla büyük bir sevinç yaşadıklarını kaydetti.

Azerbaycan'ın haklı davasında hakkını aldığına işaret eden Yücelik, "Yıllardır işgal altındaki topraklarına yeniden kavuşan ve bu işgal sırasında büyük acılar yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimize, yaşadıkları acıları unutacakları güzel günler, güvenli ve huzurlu bir gelecek temenni ediyorum. Azerbaycan'ın öz toprağı Dağlık Karabağ’da yeniden Türk bayrağının dalgalanması için can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve selamet diliyorum. İki devlet, tek millet olarak birliğimiz, dirliğimiz daim olsun." değerlendirmesinde bulundu.

- "Azerbaycan haklı davasında dik durdu"

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriyi imzalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ermenistan'ın bildiriyi imzalamaktan başka bir çaresinin olmadığına dikkati çeken Göydemir, "Oraları haksız yere yıllardır işgal ettiler. Bugün de işgalin sonlanması gerektiğini kendileri kabul etmiştir. Bu da şu demektir, Azerbaycan haklı davasında dik durdu. Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasında yanında oldu. Bu artık böyle bilinmeli. Bizler hiçbir yerde ne zulüm ne de işgal istiyoruz. Bizim tek isteğimiz, bu toprakların öz sahiplerine verilmesidir. Bugün bunun sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Iğdır Şube Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, 27 Eylül tarihinden bugüne kadar Karabağ'da önemli zaferler elde eden Azerbaycan'ın açıklanan bildiride masada önemli zaferler elde ettiğini aktardı.

Karabağ’daki 30 yıllık Ermeni işgalinin artık sona erdiğini anımsatan Taşkınsu, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin her alanda desteği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu, Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferinde önemli rol oynadı. Bu durum, Türkiye ve Azerbaycan işbirliğinin neler başarabileceğinin de dünyaya ilanı oldu. Ayrıca bu zaferin 10 Kasım’a denk gelmesi, akıllarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' sözlerini hatırlattı. 30 yıldır Karabağ’ın acısını birlikte yaşadığımız kardeş Azerbaycan’ın bugün sevincini tek yürek olarak yine birlikte yaşıyoruz."

- "Karabağ, Azerbaycan'dır. Azerbaycan, Karabağ'dır"

Diyanet-Sen Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş, Sovyetlerin dağılmasının akabinde ortaya çıkan Dağlık Karabağ sorunun, zaman içerisinde sıcak çatışmaya dönüştüğünü hatırlattı.

Hiçbir antlaşmaya uymayan ve müzakere sürecinde dahi saldırmaya devam eden Ermenistan'ın, 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini dile getiren Keleş, "Ermenistan, Azerbaycan'ın öz topraklarına saldırarak yüzlerce Azerbaycanlı kardeşimizi katletmiş ve binlerce kişiyi evlerinden uzaklaştırıp, vatan hasreti çektirmiştir. Karabağ, Azerbaycan'dır. Azerbaycan, Karabağ'dır. Bölünmez bir bütün olan Azerbaycan topraklarında yaşanan işgalin, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları neticesinde Ermeni tarafının Karabağ’dan çekildiğini açıklamasıyla son bulmuştur." diye konuştu.

Memur-Sen Erzincan İl Temsilcisi Nebi Gül, Ermenistan'ın, yıllar önce haksız bir şekilde işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesini memnuniyetle, sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Ermenistan'ın yenilgiyi kabul ederek anlaşmayı imzalamaya mecbur kaldığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan sahada ve masada çok önemli bir zafer kazanmıştır. Bu kutlu başarıyı canı gönülden tebrik ediyoruz. Ermenistan yıllar önce haksız bir şekilde işgal ederken, maalesef bütün dünya gözlerini kapatmış ve görmezden gelmişti. Bu gün yine Ermenistan saldırılarına devam ederken, bu saldırılar kendi başlarına bela olmuş ve Karabağ özgürlüğüne kavuşmuştur."

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da Dağlık Karabağ bölgesinin yıllarca Ermenistan işgali altında bulunduğunu ve Azerbaycan'ın yapılan anlaşmayla önemli zaferler elde ettiğini belirtti.

Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan bayrağının dalgalanmasının ve yıllar sonra ezan sesinin duyulmasının mutluluk verici olduğunu kaydeden Tatlı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemizin de Azerbaycan'a koşulsuz ve şartsız desteği her Türk vatandaşını olduğu gibi bizi de ziyadesiyle mutlu etmiştir. Anlaşmadaki maddelerin biran önce hayata geçirilmesini dört gözle ve heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.