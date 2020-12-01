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Aktüel Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Aktüel

Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:53:47 -
Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Erzincan'da karla karışık yağmur ile kar etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 1, Erzurum ve Ardahan'da sıfır, Erzincan ve Iğdır'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 11, Erzincan'da 9, Ağrı'da 6, Kars ve Erzurum'da 5, Ardahan'da 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

- Kars'ta sis etkili oluyor

Öte yandan, Kars'ta etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Vatandaşlardan Fevzi Cihangir, kar yağışının beklenen seviyede olmadığını belirterek, "Havalar soğuk, sis ve kırağı oluştu. İnşallah kar yağar çünkü Sarıkamış’a kar yakışıyor." dedi.

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