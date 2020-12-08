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Aktüel Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Aktüel

Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-08 11:19:00 -
Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, sabah saatlerinde pus, buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar beklenen bölgede, buzlanma ve don olayına karşı başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Erzurum ve Kars'ta 5, Ağrı'da 4, Iğdır 0, Tunceli'de 1, Erzincan'da ise 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli ve Erzincan'da 7, Iğdır'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 3, Kars ve Ardahan'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

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