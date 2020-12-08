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Aktüel Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oluyor
Aktüel

Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:55:14 -
Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da gece saatlerinde hafif etkili olan kar yağışı, il merkezini beyaza bürüdü.

Soğuk hava nedeniyle buzlanmanın da yaşandığı kentte sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı kentte aralıklarla etkili oluyor.

- Ardahan

Ardahan'da ise gece saatlerinde yaşanan kar yağışı, il merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Belediye ekipleri, Kongre Caddesi başta olmak üzere birçok noktada temizlik ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

- Ağrı

Ağrı'da da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yağışla beyaza bürünen kentte, sürücüler yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşadı.

- Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Belediye ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

Öte yandan yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yürütülüyor.

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