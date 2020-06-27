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Doğu Anadolu'da YKS heyecanı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 10:42:18 -
Doğu Anadolu'da YKS heyecanı

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu başladı.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da sınav binalarına gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak sınav binalarına alındı.

Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi.

Adayları sınava girene kadar yakınları yalnız bırakmadı.

Bazı aileler sınava giren yakınları için dua etti.

Ağrı, Iğdır, Erzincan, Tunceli'de de öğrenciler dezenfekte edilmiş sınıflarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak sınava alındı.


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