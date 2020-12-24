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Aktüel Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Aktüel

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:31:10 -
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da kar yağışının ardından ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle cadde, sokak ve yollarda buzlanma oluştu.

Belediye ekipleri, kentte tuzlama ve buz temizleme çalışması yürütüyor.

Ardahan ve Ağrı'da ise soğuk hava nedeniyle dere ve nehirler buzla kaplandı.

Bitkilerin kırağı tuttuğu kentlerde beyaza bürünen ağaçlarda ise güzel manzaralar oluştu.

Kars'ta da dondurucu soğuklar nedeniyle dere ve ırmaklar buz tuttu.

Tarihi yapılarda güzel manzaraların oluştuğu kentte, kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştı.

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