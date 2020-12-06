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Aktüel Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor
Aktüel

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Bölgede başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 10:43:49 -
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, sabah saatlerinde yer yer pus, buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken, rüzgar ise kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında, Iğdır'da 1, Tunceli, Ardahan ve Erzincan'da 2, Kars'ta 4, Erzurum ve Ağrı'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 10, Erzincan'da 7, Iğdır'da 4, Ağrı ve Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1 ve Ardahan'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

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