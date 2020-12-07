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Aktüel Doğu Anadolu'da 7 ilde (Kovid-19) kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Aktüel

Doğu Anadolu'da 7 ilde (Kovid-19) kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:12:13 -
Doğu Anadolu'da 7 ilde (Kovid-19) kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesinde 7 ilde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelgede yeni önlemler kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlama kapsamında Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan, Iğdır'da 21.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar ve tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde ve kentin birçok bölgesinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.

Polis ve zabıta ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

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