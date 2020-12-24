  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Anadolu'da 4 ilde 471 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Aktüel

Doğu Anadolu'da 4 ilde 471 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:02:06 -
Doğu Anadolu'da 4 ilde 471 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 471 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte iki günden bu yana etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kar ve tipiden dolayı Gürpınar'da 160, Bahçesaray'da 55, Başkale'de 6, Çatak'ta 45, Edremit'te 3, Erciş'te 1 İpekyolu'nda 5, Muradiye'de 13, Saray'da 11 ve Tuşba ilçesinde 18 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde de bazı araçlar kara saplandı, ulaşım güçlükle sağlandı.

Van-Bahçesaray kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

- Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 151 köy yolundan 143'ünü açtıklarını söyledi.

Muş merkezde 2, Bulanık ilçesinde de 6 köy yolunun kapalı olduğunu ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Üçevler köy yolunda çalışmaları inceleyen ekip şefi Nazım Diner de "Muş'ta etkili olan kar nedeniyle köy yollarımız ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde yaklaşık bir metre kar var. İnşallah akşama kadar hepsini açmış oluruz." dedi.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Ekiplerin aralıksız karla mücadele çalışması yürüttüğünü aktaran Kurtkan, kapalı yolları kısa sürede açmayı hedeflediklerini aktardı.

Belediye ekipleri de kent merkezi ve çevredeki mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

- Hakkari

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 17 köy ve 42 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çukurca ilçesinde, kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Yağış nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar
Dünya

İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar

Tunus ve Cezayir'in Tel Aviv'den Fas'ın Rabat şehrine gelen bir uçağın hava sahalarından geçmesine izin vermediği ortaya çıktı. İsrail uçağı..
Ebubekir Sifil'e Ayosofya Camii imamından destek
Gündem

Ebubekir Sifil'e Ayosofya Camii imamından destek

Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Diyanet'e, Kur'an ayetleriyle alay eden "Yılmaz Özdil'in ve Cüneyt Akman'ın cesetleri camilere sokulmasın, cenaze..
Soğuk Savaş döneminde tehditti şu an halen etkin! Rusya asıl adımını attı
Teknoloji

Soğuk Savaş döneminde tehditti şu an halen etkin! Rusya asıl adımını attı

Rusya'nın Stratejik Nükleer Kuvvetleri, Tu-95 strateji bombardıman uçağının geliştirilmiş son versiyonunu teslim aldı.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay