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Aktüel Doğu Anadolu'da 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Aktüel

Doğu Anadolu'da 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:08:55 -
Doğu Anadolu'da 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan, Erzurum ve Kars'ta 9, Ağrı'da 11, Erzincan'da 13, Iğdır'da 16 derece kaydedildi.

Gün içinden beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır ve Erzincan'da 28, Ağrı'da 25, Erzurum'da 24, Kars'ta 23, Ardahan'da 22 derece olacağı tahmin ediliyor.

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