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Ekonomi Doğu Anadolu Gözlemevinde ilk ışık için sona gelindi
Ekonomi

Doğu Anadolu Gözlemevinde ilk ışık için sona gelindi

Erzurum’da, astronomi ve uzay bilimine önemli katkı sunacak Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), İtalya’dan getirilen teleskopla ilk ışığı almak için gün saymaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 10:22:00 -
Doğu Anadolu Gözlemevinde ilk ışık için sona gelindi

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde Yeni Nesil Üniversite Dönüşüm Projesi kapsamında desteklenen ve 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri’nde 2012 yılında yapımına başlanan gözlemevi çalışmalarında sona gelindi. ATASAM Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay Programı Toplantısı’nda DAG’dan bahsettiğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu: “Hem Milli Uzay Programı’ndaki bize verilen görevleri tamamlamak hem de uluslararası düzeyde Türkiye’nin bilimsel açıdan daha üst seviyelerde bulunması için teleskopun ve kurulacak optomekatronik laboratuvar ile hizmet etmek için gün sayıyoruz. Pandemi devam ediyor, dış ortamda çalışıyoruz, atmosferik koşulları gözlüyoruz ve çalışmaları buna göre planlıyoruz. DAG’da olabildiğince hijyen ortamını sağladık, geçen yaz gibi bütün önlemleri alarak devam edersek 2021 sonu ya da 2022 başlarında ilk ışığı almayı planlıyoruz.” ATASAM’ın farklı kurumlarla iş birliği yaptığını ve salgına rağmen üniversite yönetimiyle gerçekleşen planlı ve programlı çalışmalar sayesinde DAG’da önemli mesafeler kat edildiğini aktaran Yeşilyaprak, Üniversite Rektörü Ömer Çomaklı’nın da hem Yeni Nesil Üniversite hem de Milli Uzay Programı kapsamında uzay bilimlerine akademik, idari ve teknik anlamda büyük destek verdiğini sözlerine ekledi.

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