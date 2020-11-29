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Aktüel Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Aktüel

Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-11-29 21:16:31 -
Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı Bülent Angın ve Ziyapaşa bulvarlarının boş kaldığı görüldü.

Kentte önlem alan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan bazı vatandaşlara ceza yazdı.

Ekipler, motorlu kuryelerin izin belgelerini kontrol etti.

- Mersin

Mersin'de ise yaya ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kıyı bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı ile Mersin İdmanyurdu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray meydanlarında sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana caddelerde ve kavşaklarda önlem alarak denetim yaptı.

- Hatay

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Hatay'da, saat 05.00'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Hatay'ın merkez Antalya ilçesinin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray ve Adnan Menderes caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri de cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

- Osmaniye

Osmaniye'de de normal zamanda kalabalık olan Atatürk, Devlet Bahçeli ve Adnan Menderes Bulvarı ile Devlet Bahçeli Meydanı'nda kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin, ana arter ve meydanlarda devriye görevi yaptığı görüldü.


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