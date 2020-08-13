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Gündem

Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de verilen hakimiyet mücadelesinde tansiyon giderek yükseliyor. TCG Kemal Reis fırkateyni ile Yunan fırkateyni Limnos arasındaki tehlikeli mücadelede 4 Yunan askerinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 01:53:00 - 2020-08-13 01:58:42
Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı

Armyvoice.gr ve Defencereview.gr adlı Yunan savunma sitelerinin aktardığı bilgiye göre, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Sismik araştırma gemisi Oruç reis'e eşlik eden TCG Kemal Reis fırkateyni ile Yunan fırkateyni Limnos arasında ufak çaplı bir mücadele yaşandı. Çıkan olay sonrası Yunan fırkateyni Limnos'ta bulunan 4 Yunan denizcisinin yaralandığı ve fırkateynde hafif çaplı hasar oluştuğu aktarıldı.

 

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