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Aktüel Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği
Aktüel

Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği

Yeniakit Publisher
2020-12-05 20:41:13 -
Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği

ADANA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda gün boyu sessizlik hakim oldu.

Adana'nın en işlek noktalarından olan Bülent Angın, Ziyapaşa bulvarlarıyla İstasyon Meydanı sessizliğe büründü.

Kent genelinde belli noktalarda polis ekiplerinin denetimi gün boyu devam etti.

- Mersin

Polis ekipleri yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu sahil bandında sık sık devriye görevi yapan ekipler, trafik akışının fazla olduğu ana cadde ve kavşaklarda da denetimlerde bulundu.

- Hatay

Kentin işlek olan Atatürk ve Yavuz Sultan Selim caddelerinde sessizliğin hakim olduğu görüldü. Kentte polis ekiplerinin de belirli noktalarda denetimlerini sürdürdüğü gözlendi.

- Osmaniye

Osmaniye'de de Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarlarında gün boyu sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kentin belli noktalarında önlem alarak denetimlerde bulundu.

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