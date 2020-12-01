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Aktüel Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Aktüel

Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-01 21:49:08 -
Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

ADANA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Bülent Angın, Turgut Özal ve Ziyapaşa bulvarlarının kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldığı görüldü.

Kentte önlem alan polis ekipleri, kısıtlama denetiminde bulundu.

- Mersin

Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla yaya ve araç trafiği en düşük seviyeye indi.

Kentin işlek caddeleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kıyı bandındaki meydanlar sessizliğe büründü.

Devriye görevi yapan polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem alarak denetim yaptı.

- Hatay

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçesinde de saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.

Antakya'nın işlek bölgelerinden Atatürk, Cumhuriyet, Fatih, Kurtuluş, İnönü, Saray, Adnan Menderes, Harbiye Caddeleri ile Cumhuriyet ve Ulus meydanları sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ana arterlerde denetleme noktaları oluştururken mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

- Osmaniye

Osmaniye'de saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.

Kentin en işlek noktaları Atatürk, Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes Bulvarı ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanları boş kaldı.

Polis ekipleri ana arterlerde denetim ve devriye görevi yaparken işlek caddelerin girişlerinde bekleyen ekiplerin araçları durdurarak belge kontrolü yaptı.


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