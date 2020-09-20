Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki doğal gaz rezervleri için bomba açıklama

Dünya enerji savaşlarının son yıllardaki odak noktası haline gelen Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları için bomba bir rapor yayınlandı. En sonra İtalya’nın Akdeniz’deki doğal gaz keşfinden sonra diğer ülkelerin müdahalesine rağmen çalışmalarından hız kaybetmeyen Türkiye için önemli bir açıklama geldi.

Bahçeşehir Üniversitesi, Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi’nin yayınlamış olduğu rapora göre, Karadeniz bulunan doğal gaz keşfi Doğu Akdeniz’de açığa çıkarılacak gazın sadece yarısı.

Karadeniz'in tam iki katı

Türkiye’nin 572 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilecek olan Doğu Akdeniz Girit’in güneyindeki damarlar şok gerçeği gözler önüne seriyor. Karadeniz’de bulunan rezervlerin Türkiye’nin 272 yıllık ihtiyacına yetebileceğini ifade eden raporda Doğu Akdeniz’deki potansiyel iki katı olarak ortaya çıkıyor.

Akdeniz'in gaz gölüne döndüğü bu ortamda, doğal gaz keşiflerinden sonra enerjide dışa bağımlılığın tamamen bitmesi bekleniyor.