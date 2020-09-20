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Gündem Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki doğal gaz rezervleri için bomba açıklama
Gündem

Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki doğal gaz rezervleri için bomba açıklama

Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz keşfi arama-tarama işlemlerine hız kazandırırken, son olarak İtalya’nın Akdeniz’de bulduğu yeni doğal gaz keşfi gözleri tekrar bu bölgeye çekti. Özellikle Girit’in güneyinde Türkiye kıta sahanlığında bulunan bölgede zengin doğal gaz damarı bulunuyor. Yayınlanan rapora göre, Akdeniz’deki rezerv Karadeniz’deki rezervin tam iki katı…

Yeniakit Publisher
2020-09-20 15:55:00 -
Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki doğal gaz rezervleri için bomba açıklama

Dünya enerji savaşlarının son yıllardaki odak noktası haline gelen Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları için bomba bir rapor yayınlandı. En sonra İtalya’nın Akdeniz’deki doğal gaz keşfinden sonra diğer ülkelerin müdahalesine rağmen çalışmalarından hız kaybetmeyen Türkiye için önemli bir açıklama geldi.

Bahçeşehir Üniversitesi, Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi’nin yayınlamış olduğu rapora göre, Karadeniz bulunan doğal gaz keşfi Doğu Akdeniz’de açığa çıkarılacak gazın sadece yarısı.

Karadeniz'in tam iki katı

Türkiye’nin 572 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilecek olan Doğu Akdeniz Girit’in güneyindeki damarlar şok gerçeği gözler önüne seriyor. Karadeniz’de bulunan rezervlerin Türkiye’nin 272 yıllık ihtiyacına yetebileceğini ifade eden raporda Doğu Akdeniz’deki potansiyel iki katı olarak ortaya çıkıyor.

Akdeniz'in gaz gölüne döndüğü bu ortamda, doğal gaz keşiflerinden sonra enerjide dışa bağımlılığın tamamen bitmesi bekleniyor.

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