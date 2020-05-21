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Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:38:16 -
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Akdeniz'de yarın öğlen itibarıyla batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın etkisini artırarak 5 ila 7 kuvvetinde (40-60 km/saat) fırtınamsı rüzgar yer yer 8 kuvvetinde (75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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