Doğru tonik seçimi nasıl olmalıdır? Evde tonik yapımı kolay ve pratik

Hiçbir kimyasal madde kullanmadan cildinizi temizleyebileceğiniz doğal tonikler. Doğru bir tonik kullanırsanız cildinizin beslenmesini, sıkılaşmasını sağlamış olursunuz.

Piyasada rahatlıkla bulabildiğimiz pek çok cilt toniği hem oldukça pahalı, hem de çok sayıda zararlı kimyasal ve alkol içeriyor. Bu kimyasalların kana karışması hayat boyu sorun yaratacak hastalıklara neden olabiliyorken, alkol de cildinizi kurutuyor ve yıpratıyor.

Doğru tonik seçimi nasıl olmalıdır?

Tonik cilt bakımını düzenli yapanların sıklıkla kullandığı adımlar arasında yer alıyor. Sağlıklı, pürüzsüz ve canlı bir cilde sahip olmak için cilde mutlaka tonik sürmek gerekiyor. Fakat kullanılan toniği seçerken bazı dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Kuru, yağlı ve hassas cilde sahip olanlar farklı tonik türlerini seçmelidir. Toniğinizin oldukça az miktarda kimyasal içermesi cildiniz için iyi olacaktır. İsterseniz evde salatalık suyundan ve gül suyundan tonik yapabilirsiniz.

Tonik iyice temizlenmiş cilde uygulanmalıdır. İsterseniz toniği bir parça pamuğa dökerek cildinize dairesel hareketlerle uygulayabilirsiniz.

Tüm ciltlere uyumlu: Elma sirkesi toniği

Elma sirkesinin hem dahili, hem harici kullanımının faydaları saymakla bitmez. Zaten en temel yararlarını binlerce kez duymuşsunuzdur, o yüzden hiç övmekle vakit kaybetmeyelim. Fakat tabii sirke olduğundan yüksek oranda asitli. Bu yüzden kesinlikle cildinize doğrudan uygulamamalısınız. İyisi mi şöyle yapın;

Malzemeler: 1 su bardağı içme suyu + 1 yemek kaşığı elma sirkesi + 8-10 damla limon, kuşburnu ya da lavanta yağı

YAĞLI CİLTLER İÇİN TONİK

Yağlı bir cilt yapısına sahipseniz alacağınız toniğin içerisinde yağ bulunmamasına dikkat etmelisiniz. Yağlı cilt, akneye, sivilceye de meyilli bir cilttir. Bu sebeple toniğin bu durumu en aza indirecek bir ürün olması gerekir.

Akne ve sivilceli ciltler için: Kekik toniği

Kekik, akneye yol açan bakterilerin yok edilmesinde son derece etkili bir bitki. Hem ergen hem yetişkin cildin aknelerini hafifletmek ve yok etmekte çayını içebilirsiniz. Ayrıca harici uygulaması, yani tonik tarifi de çok işe yarayacaktır. Fakat özellikle dağ (yaban) kekiği kullanmalısınız.

Malzemeler: 1 su bardağı kaynamış suda 1 tatlı kaşığı dağ kekiği, 1 tatlı kaşığı güvercinağacı otu, 3 damla kekik yağı, çay ağacı yağı veya portakal yağı.

KURU CİLTLER İÇİN TONİK

Kuru bir cildiniz varsa, kullanacağınız ürünün içinde nemlendirici özelliğin bulunması faydanıza olacaktır. Evet, tüm işlemler bittikten sonra mutlaka haricen bir nemlendirici kullanmanız şart. Fakat toniğin içinde de cildinizi nemlendiren, su miktarını koruyan bileşenlerin olması işinizi daha da kolaylaştırır. Böylelikle cildiniz temizlenirken de beslenir.

Aydınlatır: Salatalık toniği

Salatalığı hem yemenin hem cilde sürmenin faydalarını zaten biliyoruz. Cilt için çok iyi bir besleyici ve nemlendirici olmanın yanı sıra görünümünü toparlayarak sıkılaşmasına da yardımcı oluyor. Salatalık toniği tüm bunların yanında uzun süreli kullanımda cilt rengini açabiliyor ve gözaltı morluklarına da iyi geliyor.

Malzemeler: 1 orta boy salatalık, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı aleo vera yağı, limon suyu

Yapılışı: 1 orta boy salatalığı iyice yıkayıp kabuklarını soymadan doğrayın ve mutfak robotuna atın. Ortaya çıkan posayı 1 bardak içme suyuyla karıştırıp doğrudan tonik olarak kullanabilirsiniz.

Fakat ekstra ferahlatıcı ve hücre yenileyici etki için bu posaya 1 yemek kaşığı Aloe Vera jeli ve canlandırıcı etki için birkaç damla limon suyu da ekleyebilirsiniz. Taze sebzeden yapılacağından bu tarifi mutlaka buzdolabında saklamalısınız. Her kullanım öncesinde karışımı iyice çalkalamayı unutmayın.

HASSAS CİLTLER İÇİN TONİK

Hassas bir cildiniz varsa toniğiniz mutlaka alkolsüz olmalıdır. Alkol, zaten hassas olan cildinize ufak da olsa zarar verebilir. Bunun yerine vitaminlerle zenginleştirilmiş tonikleri tercih edebilirsiniz.

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