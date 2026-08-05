Doğru Tercih Kendini Tanımakla Başlıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Nurefşan Yumuşak, üniversite tercih döneminin gençler için yalnızca bir yükseköğretim programı seçme süreci olmadığını, aynı zamanda bireyin kendisini tanıyarak geleceğini şekillendirdiği önemli bir gelişim dönemi olduğunu söyledi.

Tercih döneminde yaşanan heyecan ve kaygının doğal olduğuna dikkati çeken Yumuşak, belirli düzeyde kaygının bireyin seçenekleri daha dikkatli değerlendirmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Kaygının karar verme sürecini zorlaştırması, sürekli erteleme davranışına dönüşmesi, yoğun umutsuzluk oluşturması ya da günlük yaşamı etkilemesi halinde profesyonel destek alınmasının faydalı olacağını ifade eden Yumuşak, "Önemli olan kaygının tamamen ortadan kaldırılması değil, kararlarımızı yönetmeye başlamamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Tercih sürecinde sadece puan ele alınmamalı”

Üniversite tercihinde sıralama baskısı, aile beklentisi ve gelecek kaygısının gençler üzerinde aynı anda etkili olabildiğini belirten Yumuşak, sağlıklı karar verebilmek için bu üç unsur arasında dengeli bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sadece sınav puanına odaklanmanın bireyin ilgi alanlarını ve güçlü yönlerini geri plana itebileceğini ifade eden Yumuşak, yalnızca aile beklentileriyle hareket edilmesinin ise gençlerin kendi seslerini duymalarını zorlaştırabileceğini söyledi.

Çalışma hayatının sürekli değiştiğine işaret eden Yumuşak, günümüzde yeni mesleklerin ortaya çıktığını, mevcut mesleklerin dönüşüm geçirdiğini ve bireylerin kariyerleri boyunca farklı alanlarda yeniden uzmanlaşabildiğini belirterek, tercih sürecinin yalnızca bugünün popüler mesleklerine göre şekillendirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Popüler bölüm yerine doğru bölüm

Gençlerin tercih yaparken yalnızca iş olanaklarını değil, kendi kişilik özelliklerini, ilgi alanlarını ve değerlerini de değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Yumuşak, mesleki doyumu belirleyen en önemli unsurlardan birinin kişinin yaptığı işle kurduğu anlam ilişkisi olduğunu ifade etti.

Aday öğrencilere kendilerine şu soruları yöneltmelerini tavsiye eden Yumuşak: "Hangi konular beni gerçekten heyecanlandırıyor? Güçlü yönlerimi hangi alanlarda daha etkili kullanabilirim? Nasıl bir çalışma ortamında kendimi daha üretken hissederim? Seçeceğim bölümün sunduğu yaşam biçimi benim değerlerim ve beklentilerimle ne kadar örtüşüyor?"

"Kendinizi tanımaktan vazgeçmeyin"

Kendi eğitim hayatından da örnek veren Yumuşak, üniversite eğitimine sosyoloji bölümünde başladığını, ilk yılın sonunda psikolojiye olan ilgisinin daha güçlü olduğunu fark ederek bölüm değiştirdiğini anlattı.

Bu süreci yanlış bir tercih olarak değil, kendini daha yakından tanımasının doğal bir sonucu olarak değerlendirdiğini belirten Yumuşak, gençlerin de tercih sürecini yaşamlarının tek belirleyicisi olarak görmemeleri gerektiğini ifade etti.

Yumuşak, "Yaşam boyunca yeni ilgi alanları keşfetmek, farklı yönelimler geliştirmek ve kendimizi yeniden inşa etmek mümkündür. Bu nedenle tercih sürecinde önemli olan yalnızca doğru bölümü seçmek değil, kendini tanımaya ve gelişmeye açık kalabilmektir." dedi.

FSM Vakıf Üniversitesi tercih döneminde adayların yanında

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, tercih ve tanıtım döneminde aday öğrencilerin doğru tercih yapmalarını destekleyecek bilimsel içerikler ve uzman görüşleriyle de rehberlik sunmaya devam ediyor. Üniversite, aday öğrencilerin ilgi alanları, yetkinlikleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda bilinçli tercihler yapabilmeleri amacıyla düzenlediği tanıtım faaliyetleri ve danışmanlık çalışmalarıyla tercih sürecine katkı sağlamayı sürdürüyor.