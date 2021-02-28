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Yaşam Dogmatik düşünce nedir? Dogmatik düşünce nasıl olur?
Yaşam

Dogmatik düşünce nedir? Dogmatik düşünce nasıl olur?

İnsan, düşünen bir varlıktır. Hayvan ile insan arasındaki farklar arasında en belirgin olan da düşünme yeteneğidir. Düşünme ise kendi arasında çeşitlere ayrılır. Bunlardan biri de dogmatik düşüncedir. Günlük hayatta aslında çokça karşılaştığımız fakat adını bilmediğimiz bu düşünce biçimi nasıldır? Dogmatik düşünce nedir? Dogmatik düşünce nasıl olur? Dogmatik düşünce ne demek? İşte dogmatik düşünce hakkında bilmeniz gerekenler…

Yeniakit Publisher
2021-02-28 13:39:00 -
Dogmatik düşünce nedir? Dogmatik düşünce nasıl olur?

Pek çok kişide dogmatik düşünce etkisi gözlemleyebiliriz. Bu düşünce ile hareket eden insanlar, farklı düşüncelere karşı sert tavır takınırlar, taassup ile hareket ederler. Kendisinden farklı düşünenlere karşı önyargı ile bakarlar.

Dogmatik düşünce nedir? Diye soru sorulursa, en güzel olarak şu şekilde tanımlanabilir:

Herhangi bir fikre ve inanca hiçbir araştırma yapmadan inanmak. Neye, nasıl inandığını bilmemek.

İslâm dini bu düşünceyi benimsemez ve karşısında durur. Bundan dolayıdır ki Kur’an-ı Kerîm’de “Akletmez misiniz?” “Düşünmez misiniz?” diye ayet-i kerimeler bulunur. Hatta iman edenlerin imanı “Taklidi İman” ve “Tahkiki iman” diye ayrılır. Araştırmadan, neye inandığını bilmeden yapılan taklidi iman karşısında; inanç meselelerini öğrenerek, nasıl bir Allah’a iman ettiğini bilerek yapılan tahkiki iman daha makbuldür.

Dogmatik düşünce özellikleri nelerdir?

Dogmatik düşünce ile hareket edenler insanlarda genelde şu özellikler belirir:

  • Daima önyargılı olurlar
  • Hiçbir şekilde hoşgörülü tavır göstermezler
  • İnsanlarla iletişim kurmada güçlük çekerler
  • Farklı düşüncelere asla tahammül edemezler
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