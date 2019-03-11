Doğaseverler yürüyüşlerini sürdürüyor
Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe sırtlarına yürüyerek Kalecik Sivrisi’ne çıktılar.11 Mart 2019 Pazartesi 11:13
Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe sırtlarına yürüyerek Kalecik Sivrisi’ne çıktılar.
AFDOS üyeleri sabah erken saatte özel araçlarla Kalecik mevkiine ulaştılar. Kalecik Sivrisi’nin zirvesine çıkan sporculara AFDOS Sporcusu Cengiz Türk liderlik yaptı. Sporcular yüksek noktalarda karlı zeminde de yürüdüler. Faaliyet yaklaşık 4 saat sürdü. Sık sık fotoğraf çeken AFDOS sporcuları faaliyet nedeniyle AFDOS yönetimine teşekkür ettiler.
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