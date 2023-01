Doğanın sunduğu şifa deposu reçetesi! Üvez meyvesinin müthiş 5 faydası: Akciğerleri tertemiz yapıyor

Mineral açısından oldukça zengin olan üvez oldukça faydalı bir meyve çeşididir. Doğanın insanlara sunduğu şifa kaynaklarından olan üvez meyvesinin faydaları ve zararları merak ediliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişen üvez meyvesine Karadeniz Bölgesi'nde sıkça rastlanıyor. Yaş ve kuru olarak tüketilebilen üvezin sayısız faydası bulunuyor.

Üvez, kışın yaprağını döken, farklı boylarda, gülgiller familyasına ait, çalı ya da orman ağacı türlerinin ortak adı. Mayıs-Haziran ayları arasında beyaz, ender olarak da pembe renkte çiçek açmaktadır. Meyveler yalancı meyve tipinde; küremsi, yumurtamsı ya da armut şeklindedir.

Gülgiller familyasından olan üvez, Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişen bir meyve. Farmakolojik olarak kullanılabildiği gibi süs bitkisi olarak da değerlendirilen, geniş bir kullanım alanı bulunan üvezin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. Özellikle kış aylarında olgunlaşan meyvesi bol miktarda fosfat, demir, kalsiyum, potasyum ve lif içeriyor. Aşırıya kaçmadığınız sürece siz de üvez meyvesini takviye gıda olarak tüketebilirsiniz.

İşte üvez meyvesinin inanılmaz 5 faydası ve zararları... Siyah (kara) Üvez...

1- VÜCUDUNUZDAKİ ÖDEMİ ATIYOR

Üvezin gerek yaprağı gerekse meyvesi boşaltım sistemi üzerinde olumlu etkide bulunuyor. İdrar söktürücü özelliği sayesinde böbrekleri temizleyerek ödem oluşumunun önüne geçen üvez, regl kolaylaştırıcı özelliği sayesinde de vücuttaki ödem birikimini azaltıyor. Akciğerleri tertemiz yapıyor!

2- SOLUNUM SİSTEMİNE İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ BULUNUYOR

Geleneksel tıpta, üvez meyvesi suyu, solunum yollarının iltihaplanmasını azaltmak, boğaz ağrısını iyileştirmek ve astımı ve tıkanıklığı gidermek için kullanıldı. Bunun bir kısmı, anti-inflamatuar ajanlar olarak da işlev gören antioksidan bileşiklerden kaynaklanabilirken, C vitamininin astım semptomlarını yatıştırdığı bilinmektedir. Doğrudan bağlantılar ne olursa olsun, üvez meyveleri nesiller boyunca solunum rahatsızlıkları için evde hazırlanabilir.

3- BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Üvez, içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde vücut direncinizi artırıyor. C vitamini; kas dokusunu yenileyen, damarları onaran ve kolajen üretimini destekleyen bir vitamin olduğundan üvez tüketimi vücudunuz için oldukça faydalı. Daha da önemlisi, C vitamini beyaz kan hücrelerinin üretimini artırarak antioksidan görevi görebiliyor. Hücre yenileyici etkiye sahip olan antioksidanlar da sizleri diğer metabolik hastalıklara karşı koruyor. Solunum yolu iltihabını ve boğaz ağrısını hafifleterek vücut direncinizi artırdığı için özellikle havaların soğumasıyla birlikte üvez meyvesini tüketebilirsiniz.

4- SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR

Lifli yapısı sayesinde hem sizi tok tutan hem bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığa iyi gelen üvez, şeker hastalığının tedavisinde de etkili sonuçlar veriyor. Sindirim sistemi üzerindeki bir diğer etkisi de safra taşı ve iltihabına iyi gelmesi.

5- BAKTERİLERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

İçerdiği sorbik asit ile mikrop ve bakterilerin vücuda girmesine izin vermediği için özellikle kozmetik alanında üvez meyvesi özleri kullanılıyor. Aynı zamanda vücudunuz için de antibakteriyel etkisi bulunuyor.

ÜVEZ MEYVESİNİN ZARARLARI

Üvez meyveleri doğadan direkt olarak toplandığında, aslında böbrek hasarına, hazımsızlığa ve bir dizi başka hastalığa neden olabilen yüksek düzeyde parasorbik asit içerirler. Ancak dondurulduğunda veya ısıtıldığında bu asit, vücudumuzun çok faydalı bulduğu faydalı sorbik aside dönüşür. Bu nedenle, yabani üvez meyveleri toplamaya çıkmayın, en fazla faydayı elde etmek için önce onları uygun şekilde hazırladığınızdan emin olun!

Kuru üvez faydaları: Üvezin faydaları için şu bilgileri sıralayabiliriz:

Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini güçlendirir.

İçeriğinde bulunan tanen maddesi sayesinde kalp krizi riskini azaltır.

Vücut direncini arttırmaktadır.

Glokom olarak bilinen göz tansiyonuna iyi geldiği bilinmektedir.

İdrar söktürücüdür.