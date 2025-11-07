Doğanın gizli bahçıvanları iş başında! Kargaların unuttuğu cevizler ormana dönüştü

Kışın besin bulmak için cevizleri toprağa gömen kargalar, sakladıkları yerleri unutunca ormanlar yeşermeye başlıyor.

Unutkanlıkları işe yarıyor

Çağlayan Beldesi çevresinde yaşayan kargalar, kış aylarında besin olarak tüketmek üzere cevizleri toprağa saklıyor. Ancak sakladıkları yerleri unutan kargaların bıraktığı cevizler, ilkbaharda filizlenerek yeni ceviz ağaçlarının oluşmasına neden oluyor.

Bölgede sıkça rastlanan bu doğal süreç, doğanın kendi ekosistemini nasıl yenilediğinin canlı bir örneği olarak gösteriliyor. Vatandaşlar, kargaların bu davranışının doğaya katkı sağlayan "farkında olmadan yapılan bir ağaçlandırma" örneği olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar ise, kargaların zeki ve planlı hayvanlar olduklarını, besin kaynaklarını saklama içgüdüsünün ekosisteme bu şekilde olumlu yansıdığını ifade ediyor.