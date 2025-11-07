Doğanın gizli bahçıvanları iş başında! Kargaların unuttuğu cevizler ormana dönüştü

  • İSTANBUL
Kara Kuvvetlerİ Panter ile gücüne güç kattı

Romanya'dan 1 avroya 18 tane F-16 uçağı tedariği

Petrol tahmini yapıldı: Rus yaptırımları görünümü bozuyor olumsuz olacak diyerek işaret etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'it'e 500 bin liralık tazminat davası

LGS merkezi sınavının tarihi belli oldu

50 araç, onlarca ev ve posta kutularına insan kanlarıyla gamalı haçlar çizildi! Almanya'da kanlı nefret mesajı

İsrail sorusu soran İtalyan gazeteci işten kovuldu: Rusya bir ülkeyi işgal etti İsrail ise saldırıya yanıt verdi

"Yolsuzluk yok, rüşvet yok, irtikap yok" Vatandaşa hizmetin yanında destek var

'Yanlışlıkla olmuş' dediler! İngiltere hapishanelerinde fıkra gibi olay

Bay Kemal'in Ecevit mesajı CHP'lileri kırmızı görmüş boğaya çevirdi: Bari burada şov yapma! Korkak…
Erzincan’ın Çağlayan Beldesi’nde kargaların kış aylarında toprağa sakladıkları cevizler, bahar gelince doğayı yeniden yeşertiyor. Besin olarak gömülen cevizlerin unutulmasıyla filizlenen fidanlar, yıllar içinde ormanlara dönüşüyor.

Kışın besin bulmak için cevizleri toprağa gömen kargalar, sakladıkları yerleri unutunca ormanlar yeşermeye başlıyor.

Unutkanlıkları işe yarıyor

Çağlayan Beldesi çevresinde yaşayan kargalar, kış aylarında besin olarak tüketmek üzere cevizleri toprağa saklıyor. Ancak sakladıkları yerleri unutan kargaların bıraktığı cevizler, ilkbaharda filizlenerek yeni ceviz ağaçlarının oluşmasına neden oluyor.

Bölgede sıkça rastlanan bu doğal süreç, doğanın kendi ekosistemini nasıl yenilediğinin canlı bir örneği olarak gösteriliyor. Vatandaşlar, kargaların bu davranışının doğaya katkı sağlayan "farkında olmadan yapılan bir ağaçlandırma" örneği olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar ise, kargaların zeki ve planlı hayvanlar olduklarını, besin kaynaklarını saklama içgüdüsünün ekosisteme bu şekilde olumlu yansıdığını ifade ediyor.

