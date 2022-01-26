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Biyografi Doğan Sakınma kimdir? Yalnız Kurt dizisinde oynayan Doğan Sakınma'nın gerçek adı ne?
Biyografi

Doğan Sakınma kimdir? Yalnız Kurt dizisinde oynayan Doğan Sakınma'nın gerçek adı ne?

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Yeniakit Publisher
2022-01-26 16:58:00 - 2022-01-26 16:59:10
Doğan Sakınma kimdir? Yalnız Kurt dizisinde oynayan Doğan Sakınma'nın gerçek adı ne?

Yalnız Kurt Doğan Sakınma kimdir? Yalnız Kurt Doğan Sakınma’yı kim oynuyor? Yalnız Kurt Doğan Sakınma karekterini Murat Han oynayacak. Peki Murat Han kimdir? Murat Han nereli kaç yaşında? 

Murat Han kimdir?

Murat Han 1 Mayıs 1975, Ankara doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde mezun olduktan sonra Los Angeles'ta Stella Adler oyunculuk akademisini bitirmiş ve 9 yıl kadar Amerika'da yaşamış ve oyunculuk yapmıştır. 2007 yılında ilk filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı. Rol aldığı bir diğer film Nurgül Yeşilçay ile oynadığı Vicdan filmidir.

Murat Han hangi filmlerde oynadı?

Vazgeç Gönlüm (2007-2008) - Salih

Mutluluk (2007) - Cemal

Vicdan (2008) - Mahmut

Ömre Bedel (2009-2011) - Cesur

Hesaplaşma (2009)

Sensiz Olmaz (2011)

Eve Düşen Yıldırım (2012) - Namık

Sana Bir Sır Vereceğim (2013-2014) - Mehmet

Hatasız Kul Olmaz (2014) - Bulut

Kervan 1915 (2016)

Evlat Kokusu (2017) - Cevahir Akbaş

Savaşçı (2018-2019) Karon

Akif (2020) Ali Şükrü Bey

Yalnız Kurt (2022-) Doğan Sakınma

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