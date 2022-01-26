Doğan Sakınma kimdir? Yalnız Kurt dizisinde oynayan Doğan Sakınma'nın gerçek adı ne?
Altay Kurtoğlu kimdir? Yalnız Kurt dizisinde oynayan Altay Kurtoğlu'nun gerçek adı ne? ATV'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın devamı olarak nitelenen yeni bir dizi daha izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yalnız Kurt… Doğan Sakınma gerçekte kimdir?
Yalnız Kurt Doğan Sakınma kimdir? Yalnız Kurt Doğan Sakınma’yı kim oynuyor? Yalnız Kurt Doğan Sakınma karekterini Murat Han oynayacak. Peki Murat Han kimdir? Murat Han nereli kaç yaşında?
Murat Han kimdir?
Murat Han 1 Mayıs 1975, Ankara doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde mezun olduktan sonra Los Angeles'ta Stella Adler oyunculuk akademisini bitirmiş ve 9 yıl kadar Amerika'da yaşamış ve oyunculuk yapmıştır. 2007 yılında ilk filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı. Rol aldığı bir diğer film Nurgül Yeşilçay ile oynadığı Vicdan filmidir.
Murat Han hangi filmlerde oynadı?
Vazgeç Gönlüm (2007-2008) - Salih
Mutluluk (2007) - Cemal
Vicdan (2008) - Mahmut
Ömre Bedel (2009-2011) - Cesur
Hesaplaşma (2009)
Sensiz Olmaz (2011)
Eve Düşen Yıldırım (2012) - Namık
Sana Bir Sır Vereceğim (2013-2014) - Mehmet
Hatasız Kul Olmaz (2014) - Bulut
Kervan 1915 (2016)
Evlat Kokusu (2017) - Cevahir Akbaş
Savaşçı (2018-2019) Karon
Akif (2020) Ali Şükrü Bey
Yalnız Kurt (2022-) Doğan Sakınma