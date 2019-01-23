0553 313 94 23

Doğan Medya'yı satan Aydın Doğan'ın yeni yatırımı ortaya çıktı

Doğan Medya'yı 916 milyon dolar bedelle Demirören ailesine satan Aydın Doğan'ın ABD'de yatırım yapacağı öne sürüldü.

23 Ocak 2019 Çarşamba 20:37
Doğan Medya'yı satan Aydın Doğan'ın yeni yatırımı ortaya çıktı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın, ABD'nin Tennessee eyaletindeki Manchester Hastanesi'ni satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürülüyor.

916 milyon dolarla yapacağı yatırım merak konusuydu

Doğan Holding, geçtiğimiz yıl medya grubunu Demirören Holding'e satarak 916 milyon dolar gelir elde etmişti.. Türkiye'deki medyanın büyük bölümünü satan Doğan Holding'in, satıştan kazandığı sermayeyle nasıl bir yatırım yapacağı sorusu ekonomi camiasında en çok merak edilen konular arasında girdi.

ABD'de 40 milyon dolarlık yatırım

Odatv'de yer alan habere göre, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın ABD'nin Tennessee eyaletindeki Manchester Hastanesi'ni almak için görüşmelere başladı. İddialara göre, ABD'deki hastane için 40 milyon dolar teklifte bulunuldu.

Aydın Doğan'ın 29 Ocak'ta Londra'ya gideceği, damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ın ise Davos'taki toplantıların ardından Londra'ya gideceği ve ikilinin burada buluşacakları da ileri sürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 20:37
  1. Aydın Doğan
  2. Doğan Holding
  3. Demirören Holding
  4. ABD
  5. Tennessee
  6. Manchester Hastanesi
  7. Mehmet Ali Yalçındağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin: "ABD (Suriye'den) çekilme planını gerçekleştirirse bu olumlu bir adım olacak"
    1. Putin: "ABD (Suriye'den) çekilme..
    2. Gürcistan Başbakanı Bakhtadze: Rusya..
    3. Putin: "Suriye meselesinin kalıcı..
    4. Rusya Devlet Başkanı Putin:..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, ortak..
    6. İnşaat bekçisine silahlı saldırı!
    7. Doğan Medya'yı satan Aydın Doğan'ın..
    8. Parası olup da borcunu ödemeyenler..
    9. Mali'de 20 bin Nijeryalı kız zorla..
    10. Özbekistan Futbol Federasyonundan..
    11. Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir..
    12. Malezya'dan Fransa'ya "ithalatı..
    13. Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır
    14. Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    15. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru..
    16. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    17. Diriliş Ertuğrul 132. bölüm özeti..
    18. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    19. Voleybol: Efeler Ligi
    20. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!