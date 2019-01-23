Doğan Medya'yı satan Aydın Doğan'ın yeni yatırımı ortaya çıktı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın, ABD'nin Tennessee eyaletindeki Manchester Hastanesi'ni satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürülüyor.

916 milyon dolarla yapacağı yatırım merak konusuydu

Doğan Holding, geçtiğimiz yıl medya grubunu Demirören Holding'e satarak 916 milyon dolar gelir elde etmişti.. Türkiye'deki medyanın büyük bölümünü satan Doğan Holding'in, satıştan kazandığı sermayeyle nasıl bir yatırım yapacağı sorusu ekonomi camiasında en çok merak edilen konular arasında girdi.

ABD'de 40 milyon dolarlık yatırım

Odatv'de yer alan habere göre, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın ABD'nin Tennessee eyaletindeki Manchester Hastanesi'ni almak için görüşmelere başladı. İddialara göre, ABD'deki hastane için 40 milyon dolar teklifte bulunuldu.

Aydın Doğan'ın 29 Ocak'ta Londra'ya gideceği, damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ın ise Davos'taki toplantıların ardından Londra'ya gideceği ve ikilinin burada buluşacakları da ileri sürüldü.