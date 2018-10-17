Doğan istifa etti

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor’da teknik direktör Ziya Doğan görevinden istifa etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Hayati Yalçın, teknik direktör Ziya Doğan’ın istifa ettiğini açıkladı. 2017-18 sezonunda ligin bitimine 8 maç kala Gümüşhanespor’da teknik direktörlük görevine getirilen tecrübeli teknik direktör, bu sezon Gümüşhanespor’un başında çıktığı 8 karşılaşmadan da galibiyet elde edemedi.