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Doğan istifa etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor’da teknik direktör Doğan görevinden istifa etti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:08
Doğan istifa etti

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor’da teknik direktör Ziya Doğan görevinden istifa etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Hayati Yalçın, teknik direktör Ziya Doğan’ın istifa ettiğini açıkladı. 2017-18 sezonunda ligin bitimine 8 maç kala Gümüşhanespor’da teknik direktörlük görevine getirilen tecrübeli teknik direktör, bu sezon Gümüşhanespor’un başında çıktığı 8 karşılaşmadan da galibiyet elde edemedi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:08
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