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Aktüel Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada sıcak gelişme
Aktüel

Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada sıcak gelişme

Adli Tıp Kurumunca Aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 18:06:00 -
Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada sıcak gelişme

Adli Tıp Kurumu tarafından Aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun (83) ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca otopsi raporu düzenlendiği kaydedildi.

Raporda, ölümünün "Aort diseksiyonu rüptürüne bağlı kalp tamponadı" sonucu meydana geldiğinin belirtildiği aktarılan kararda, soruşturma neticesinde müteveffanın doğal yollarla vefat ettiği, vefat etmesinde herhangi bir kişinin kusuru olmadığından suç unsuru bulunmayan olay nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu 16 Şubat'ta, Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, saat 14.00 sıralarında eve gelen temizlik görevlisi M.Ç.'nin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü, eve gelen ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nun sırtüstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtilmişti.

Doğan Cüceloğlu'nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen bir ize rastlanmıştı.

Savcılık, Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden ayrıldığını ifade ettiği 13.30 ila temizlik görevlisinin eve geldiği 14.00 arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesini istemişti.

Olay yerinde alınan ilk ifadelerde ise Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun, saat 13.30'da evden çıktığını, bilinen bir rahatsızlığı olmayan eşinin 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak, temizlik görevlisine de güvendiklerini söylediği öğrenilmişti.

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