Doğalgaz faturalarında yeni dönem başlaması bekleniyor. Peki, kademeli doğalgaz faturası nedir?

Doğalgazda kademeli fatura nedir? Doğalgazda kademeli fatura nasıl olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kademeli doğal gaz tarifesini getireceklerini bildirdi. Elitaş, "Arkadaşlarımızla istişare ettik. Bugün kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığı anda kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz. Gerekçeler haklı, biz de bunu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğal gaz tüketimini uygun bulmuyoruz" diye konuştu.

Elitaş, BOTAŞ'ın özelleştirilmesinin de kesinlikle gündemlerinde olmadığını vurguladı.

Kademeli doğalgaz tarifesinin kademeli elektrik gibi uygulanacak. 4 kişilik hane halkının bir evdeki doğalgaz ihtiyacı temel alınacak. BOTAŞ’ın çalışmaları sonucunda ortalama doğalgaz tüketimi belirlenecek. Birinci kademede herkesin faturası aynı olurken, belirlenen tutarın üzerine çıkan kullanımlarda ise aradaki fark ikinci kademeden hesaplanacak. Birinci kademeyi aşmayan vatandaşın doğalgaz faturası yükselmeyecek. Aksine, faturada önceki dönemlere göre düşüş yaşanabilecek. Böylece dar gelirli vatandaş desteklenmiş olacak. Birinci kademeyi aşmak istemeyen vatandaşlar, tüketimlerini azaltarak tasarruf edebilecek.