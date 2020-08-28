Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye asıl sürprizi altında yapabilir

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi için emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının mühendislerine, çalışanlarına teşekkür etti.

Diğer kaynaklar için önemli rol oynayacak

Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkının olmadığını belirten Yücel, bu keşfin Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltacağını söyledi. Doğalgaz keşfinin ülkedeki diğer yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasında önemli rol oynayacağını belirten Yücel, keşfin maden sektörünü de önemli derece etkileyeceğini ifade etti.

"Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir"

Yücel, bu keşiften itibaren yeraltı kaynaklarının keşfedilmesi için madencilik faaliyetlerine hız vereceğini belirterek, “Bu müjdeli haber altın üreticileri olarak bizim de çalışma, azim ve kararlılığımızı artırdı. Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" dedi.

Kurtuluş yer altı kaynaklarında

Türkiye'nin kurtuluşunun yer altı kaynaklarından geçtiğine dikkat çeken Yücel, ülkemizin madencilik alanında yıllık 25 milyar dolar, enerjide ise 40 milyar dolar dışa bağımlı olduğunu belirterek, bu yükten kurtulunması durumunda Türkiye'nin küresel güç haline geleceğini söyledi.