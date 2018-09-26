Doğalgaz ithalatı yüzde 12,1 düştü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Temmuz Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl temmuzda 4 milyar 136 milyon metreküp doğalgaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 12,1 azaldı ve 3 milyar 635 milyon metreküpe düştü.

Toplam ithalatın 3 milyar 179 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 456 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl temmuz ayında en fazla doğalgaz 2 milyar 305 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi 840 milyon metreküple İran, 595 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

Doğalgaz stoklarında önemli artış

Temmuzda doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 azalarak 3 milyar 664 milyon metreküp oldu.

Bu dönemde en çok doğalgaz tüketimi 2 milyar 92 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 1 milyar 21 milyon metreküple sanayi izledi. Tüketimin kalanı ise diğer enerji sektörleri, hizmet sektörü ve konutlarda gerçekleşti.

Depolardaki doğalgaz stok miktarı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,9 artışla 3 milyar 191 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2017 yılının temmuz ayında 2 milyar 534 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Temmuzda doğalgaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Geçen yıl temmuzda Yunanistan'a 70,3 milyon metreküp doğalgaz gönderilirken, bu yılın aynı döneminde bu miktar yüzde 14,7 azalışla 60 milyon metreküpe düştü.