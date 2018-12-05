Doğal yöntemlerle cildiniz parlasın

FESLEĞEN

Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmak, cildin elastikiyetini koruyan kolajenin üretimini yavaşlatıyor. Araştırmalar fesleğenin cildin nem seviyesini koruduğunu, cildi pürüzsüzleştirdiğini ve kırışıklıkları önlediğini gösteriyor.

FESLEĞEN MASKESİ

1 bardak fesleğen yaprağı

1 çorba kaşığı un

1 tatlı kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

Fesleğenleri ılık suda ıslatın ve yumuşatın. İyice ezdikten sonra un ve balla karıştırın. Yüzünüze sürün ve kurumasını bekleyin. 10 dakika sonra ılık suyla yıkayın.

ZENCEFİL

Ayurvedik tedavi ve Çin tıbbında binlerce yıldır kullanılan zencefil, yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olan yüksek düzeyde antioksidan ve iltihap giderici özelliğe sahip.

ZENCEFİL MASKESİ

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı kahverengi şeker

1 çorba kaşığı rendelenmiş zencefil

HAZIRLANIŞI

Bütün malzemeyi karıştırın. Maskeyi yüzünüze sürün ve 5 dakika boyunca hafifçe peeling yapın. Sonra malzemeyi yüzünüzde 5 dakika daha bekletin. Ilık suyla yıkayın.

BİBERİYE

Güneşin neden olduğu foto yaşlanmanın etkilerini tedavi etmek için bire bir. Biberiye cildinizin elastikiyetini geliştirirken kırışıklıkları da önlüyor.

BİBERİYELİ TONİK

2 bardak su

2 taze biberiye

3 yemek kaşığı elma sirkesi

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri bir tencerede karıştırın ve orta ateşte kaynatın. Suyu yarı yarıya düşünce tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Süzdükten sonra bir sprey şişesinde saklayın. Sabah-akşam tonik olarak kullanabilirsiniz.

ADAÇAYI

Adaçayı, kırışıklıklar ve ince çizgiler gibi yaşlanma belirtilerini tersine çeviren antioksidanlar bakımından son derece zengin.

ADAÇAYI TONİĞİ

1.5 çay kaşığı adaçayı yaprağı

1 bardak su

HAZIRLANIŞI

Adaçayını suyla beraber 20-30 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra spreyli bir şişeye koyun. Sabah-akşam tonik olarak kullanabilirsiniz.

