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Doğal temizlik önerileri

Kimyasal kullanmadan doğal yöntemlerle temizlik usullerini sizler için derledik...

05 Kasım 2018 Pazartesi 20:39
Doğal temizlik önerileri


Dantellerinizin çok daha beyaz görünmesi için, onları ütülemeden önce kaynamış süte batırın.

Hasır iskemle, tabure ve masaları arada bir oksijenli suyla silerseniz, pırıl pırıl görünüme kavuşurlar.

Duvar kağıdı üzerindeki kurşun kalem ve parmak izi gibi kirleri deterjanla silmeye kalkışmayın. Çocuğunuzun silgi si ile silin. Duvarınızı zedelememiş olursunuz.

Evi sirkeli su ile silerken, bir iki damla sevdiğiniz bir parfümden damlatın, yuvanız istediğiniz güzel kokuya kavuşsun.

Şu zıkkımı evinizde içirmemek için sigara küllüğü bırakmayın evinizde. Ama içen de varsa, naçar onları temizlemek için sıkılmış da çöpe atılacak limon kabuğu ile ovun. Küllükler lekeli ise ovarken biraz da tuz serpin!

Tuzlu su camlarınızdaki inatçı lekeleri çıkaracaktır. Kazımaya kalkıp da camlarınızı çizmeyin.

Koltuklarınızdaki tozları elektrik süpürgesi ile alamadıysanız, üzerine nemli bez serin ve vurarak tozu çıkarın. Toz nemli beze yapışacaktır.

Dolabınız güzel koksun istiyorsanız, sevdiğiniz parfümle ıslatacağınız pamuğu bir köşesine asın.

Yeni alınan diş fırçasını temiz sanıp hemen kullanmayın. Kaynar tuzlu suda birkaç dakika bekletin, mikroplardan arındırın. Bu işlemi fırçalarınızı sık sık sirkeli suda bekleterek de yapın.

Ahşap kapı, pencere, mobilya lekelenmiş ise patatesi ikiye bölüp, lekeli bölgeye sürün. Leke yok olacaktır.

Kahve fincanları ile çay bardaklarındaki kararmaları hani şu başta bahsettiğimiz çöpe gidecek sıkılmış limon kabukları var ya, onların üzerine biraz tuz dökerek ovsanız, işiniz istediğiniz gibi biter.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 20:39
  1. temizlik
  2. doğal temizlik
  3. kimyasalsız temizlik

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