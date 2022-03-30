Doğal smoothie tarifi: Karaciğerinizi temizleyerek fazla yağlardan kurtulmanızı sağlayacak

Smoothie nedir ne ise yarar?

Smoothie sebze ve meyvelerle hazırlanan bir içecek olduğu için sindirim sistemi özellikle de karaciğer üzerinde arındırıcı bir etkiye sahip. Smoothie hazırlarken kullanılan sebze ve meyveler kan şekerinin dengeli bir biçimde yükselmesini sağlıyor. Smoothie hem tatlı ihtiyacınızı gideriyor hem de tok tutuyor.

Karaciğerimiz birçok fonksiyona hizmet eden hayati bir organdır. Metabolizmanın düzenlenmesinde, bağışıklık sisteminin sağlıklı kalmasında ve sindirimin sorunsuz sağlanmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca toksinleri vücudumuzdan atma fonksiyonuna sahiptir. Bu içecekler, karaciğerdeki toksinlerden kurtulmamıza yardımcı olan doğal ve sağlıklı maddeler içerdikleri için gerçekten etkili.

İşte smoothie tarifler…

Karaciğerinizi temizleyerek fazla yağlardan kurtulmanızı sağlayacak

Pancarlı Smoothie

1/2 bardak doğranmış pancar.

1/2 bardak doğranmış havuç.

Pancarlı Smoothie Nasıl yapılır?

Kırmızı renkli bir sebze suyu elde etmek için ikisini birlikte sıkın. Pancarı yalnız kullanmayın. 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Elde ettiğiniz sebze suyunun 1/2 bardağına 1 bardak şekersiz hindistan cevizi kreması ekleyin. 2 çay kaşığı kurutulmuş hindistan cevizi tozu ekleyin. 1 yemek kaşığı kavrulmuş keten tohumu ekleyin. Malzemeleri 30 saniye boyunca yüksek hızda iyice karıştırın. Bu içeceği haftada bir kez tüketin.

Yeşil Smoothie

Malzemeler

1 su bardağı soyulmuş ve doğranmış elma

2 çay kaşığı limon suyu

1 bardak ıspanak yaprağı.

1/2 bardak taze lahana yaprağı.

Yeşil Smoothie nasıl yapılır?

Bunlara 1 bardak yoğurt. 2 yemek kaşığı bal ekleyin. Malzemeleri 1 dakika boyunca iyice karıştırın. En iyi sonucu almak için bu içeceği haftada 2 kez tüketin.

Salatalıklı smoothıe

Malzemeler

1 tane salatalık

3 dal kereviz sapı

Maydanoz

Ispanak

1 parça zencefil

1 su bardağı su

Salatalıklı smoothıe nasıl yapılır?

Salatalığı kabuklarıyla beraber halka halka doğrayın. Salatalığı, maydanoz yapraklarını, ıspanakları, kereviz saplarını, parça zencefili ve son olarak suyu blender'a ekleyin. Pürüzsüz sıvı bir kıvam alana kadar blender'da çektirin. Servis bardağınız aldığınız bol yeşillikli smoothie'yi salatalık dilimleri ve maydanoz yapraklarıyla süsleyin. Afiyet olsun.

Karaciğer detoksu yapmak neden önemlidir?

Karaciğerimiz, karaciğerde birikebilecek tüm toksinleri filtrelerken kanı filtreler ve temizler. Kirli hava ve uygun olmayan yiyeceklerden dolayı birçok toksine maruz kalıyoruz. Ayrıca karaciğer kan şekeri seviyesini koruyabilmek adına işlenmiş gıdaları filtrelemek için daha fazla efor sarf eder. Çok fazla antibiyotik, alkol veya çok fazla kafein gibi maddeler alan bir birey de bu karaciğer temizleme smoothie’lerini kullanmalıdır.

Bu karaciğer temizliği smoothie’lerinin kilo verme konusunda tek başına muazzam sonuçlar vermeyeceğini anlamak önemlidir. Karaciğeri sağlıklı tutmak için yeterince uyumak ve ilaç alımından uzak durmak gibi başka adımlar da atılması gerekir. Vücuttaki yağları yakmak için, egzersiz yapmak ve sağlıklı bir diyet yapmak gibi diğer önemli önemli adımlar da atılmalıdır.