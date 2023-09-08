Doğal nemlendirici krem tarifleri: Duyan şokta! Kuruyan cilt için ilk kez yukarı yönlü ivme oluyor! Hemen alın, yapın!
Nemlendirici ve besleyici kremler cilde uygulandığı anda etki etmeye başlar ve etkileri görülmeye başlar. Kullandıkça haftanın son işlem gününde yükseliş yapıyor! Dikkat çeken krem alım için besleyici yüz kremlerinin gece uygulanması halinde ciltteki kan dolaşımı artacak ve metabolizmayı hızlandıracaktır. Siz de çok şaşıracaksınız! Böylesi sonucu duyanı şok etti.
Nemlendirici ve Besleyici Kremler
Zeytinözlü Nemlendirici Krem Tarifi
1 çay kaşığı limon suyu
2 adet çırpılmış yumurta sarısı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı benzoin tentürü
Malzemeleri bir araya getirerek karıştırın ve cildinize uygulayın. Haftada 2 kez uygulayarak cildinizin nemli ve daha canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.
Kuru Ciltler İçin Krem Tarifi
1 yemek kaşığı güvercin ağacı
3 yemek kaşığı susam yağı
5 yemek kaşığı su
5 yemek kaşığı lanolin
Çay kaşığının 3’te 1’i boraks
1 çay kaşığı balmumu
2 damla parfüm
1 çay kaşığı buğday tohumu yağı
Boraksı ayrı bir yerde çözeltin ve diğer malzemeleri de kendi arasında karıştırdıktan sonra iki karışımı birleştirin. Krem kıvamına gelecek olan karışımı her gün cildinize uygulayabilirsiniz. Bu karışım cildinizi besler ve daha genç bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olur.
Yulaflı Besleyici Krem Tarifi
Yarım yemek kaşığı bal
Yarım çay fincanı lanolin
Çay kaşığının 3’te 1’i benzoin tentürü
Yarım fincan yulaf
2 adet yumurta sarıcı
1.5 yemek kaşığı limon suyu
Malzemelerin tümünü bir araya getirip karıştırın ve cildinize uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra cildinizi suyla temizleyebilirsiniz.
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Lanolin Özlü Krem Tarifi
1 çay kaşığı lektin
Yarım yemek kaşığı bal
4 yemek kaşığı ılık su
3 yemek kaşığı lanolin
Lektin, bal ve lanolini bir kap içinde eritip ılık suyun içine ilave edin ve soğuyana karar karıştırın. Hazır hale gelen karışımı cildinize uygulayıp 20 dakika beklettikten sonra cildinizi temizleyebilirsiniz.
Yoğurt Özlü Nemlendirici Maske
2 yemek kaşığı rendelenmiş tatlı badem
100 gram yoğurt
Yoğurt ve bademi karıştırıp cildinize uygulayın ve 45 dakika bekleyin. Sürenin sonunda cildinizi temizleyebilirsiniz. Haftada 1 kez karışımı uygulayabilirsiniz. Kuru ciltler için birebirdir.
Susam Yağı İçerikli Krem
1 yemek kaşığı badem yağı
2 yemek kaşığı kakao yağı
4 yemek kaşığı susam yağı
1 yemek kaşığı balmumu
Malzemeleri küçük bir cezveye koyarak kısık ateşte ısınıncaya kadar karıştırın. Karışım ısındıktan sonra soğumasını bekletin ve cildinize uygulayın. İsteğe bağlı olarak 3 damla parfüm eklenebilir. Haftada 3 kez uygulayabilirsiniz.
Karpuz Özlü Krem Tarifi
1 dilim karpuz
1 çay kaşığı limon suyu
Karpuz dilimini ikiye ayırıp yüzünüze sürün ve karpuzun suyunu cildinize iyice yedirin. Sonrasında limon suyu ile cildinizi temizleyin ve yarım saat sonra temizlenin. Kuru ciltler için haftada 2 kez uygulanabilir.