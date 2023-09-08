Doğal nemlendirici krem tarifleri: Duyan şokta! Kuruyan cilt için ilk kez yukarı yönlü ivme oluyor! Hemen alın, yapın!

Nemlendirici ve Besleyici Kremler

Zeytinözlü Nemlendirici Krem Tarifi

1 çay kaşığı limon suyu

2 adet çırpılmış yumurta sarısı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı benzoin tentürü

Malzemeleri bir araya getirerek karıştırın ve cildinize uygulayın. Haftada 2 kez uygulayarak cildinizin nemli ve daha canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Kuru Ciltler İçin Krem Tarifi

1 yemek kaşığı güvercin ağacı

3 yemek kaşığı susam yağı

5 yemek kaşığı su

5 yemek kaşığı lanolin

Çay kaşığının 3’te 1’i boraks

1 çay kaşığı balmumu

2 damla parfüm

1 çay kaşığı buğday tohumu yağı

Boraksı ayrı bir yerde çözeltin ve diğer malzemeleri de kendi arasında karıştırdıktan sonra iki karışımı birleştirin. Krem kıvamına gelecek olan karışımı her gün cildinize uygulayabilirsiniz. Bu karışım cildinizi besler ve daha genç bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olur.

Yulaflı Besleyici Krem Tarifi

Yarım yemek kaşığı bal

Yarım çay fincanı lanolin

Çay kaşığının 3’te 1’i benzoin tentürü

Yarım fincan yulaf

2 adet yumurta sarıcı

1.5 yemek kaşığı limon suyu

Malzemelerin tümünü bir araya getirip karıştırın ve cildinize uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra cildinizi suyla temizleyebilirsiniz.

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Soğukkanlı olun sancılı bir süreçte cildine ahip çıkanlar ciltteki ışığı görecek!

Cilt üzerinde üzerinde önemli etkilere sahip olan adeta karanlık bir tünel gibi olan cilt için uzmanlar ciltlerine sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Uzman öngörülerinde izah edilen ve gerçek olan bir şey var ki bu süreçte ciltlerine sahip çıkanlar pozitif sonuç olarak en yüksek seviyeye çıkıyor.

Lanolin Özlü Krem Tarifi

1 çay kaşığı lektin

Yarım yemek kaşığı bal

4 yemek kaşığı ılık su

3 yemek kaşığı lanolin

Lektin, bal ve lanolini bir kap içinde eritip ılık suyun içine ilave edin ve soğuyana karar karıştırın. Hazır hale gelen karışımı cildinize uygulayıp 20 dakika beklettikten sonra cildinizi temizleyebilirsiniz.

Yoğurt Özlü Nemlendirici Maske

2 yemek kaşığı rendelenmiş tatlı badem

100 gram yoğurt

Yoğurt ve bademi karıştırıp cildinize uygulayın ve 45 dakika bekleyin. Sürenin sonunda cildinizi temizleyebilirsiniz. Haftada 1 kez karışımı uygulayabilirsiniz. Kuru ciltler için birebirdir.

Susam Yağı İçerikli Krem

1 yemek kaşığı badem yağı

2 yemek kaşığı kakao yağı

4 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı balmumu

Malzemeleri küçük bir cezveye koyarak kısık ateşte ısınıncaya kadar karıştırın. Karışım ısındıktan sonra soğumasını bekletin ve cildinize uygulayın. İsteğe bağlı olarak 3 damla parfüm eklenebilir. Haftada 3 kez uygulayabilirsiniz.

Karpuz Özlü Krem Tarifi

1 dilim karpuz

1 çay kaşığı limon suyu

Karpuz dilimini ikiye ayırıp yüzünüze sürün ve karpuzun suyunu cildinize iyice yedirin. Sonrasında limon suyu ile cildinizi temizleyin ve yarım saat sonra temizlenin. Kuru ciltler için haftada 2 kez uygulanabilir.