Doğal müshil tarifi ile kabızlığınız son bulsun! En etkili müshil ilacı doğal

Müshil nedir?

Dışkının kolaylıkla dışarı atılmasını sağlayan, bağırsakları çalıştırıp temizleyen, iç sürdüren (ilaç). Laksatifler, purgatifler veya müshiller, dışkıyı gevşeten maddelerdir ve bağırsak hareketlerini artırırlar. Kabızlığı tedavi etmek ve önlemek için kullanılırlar.

Müshil içince ne olur?

Uyarıcı müshiller, bağırsakların harekete geçmesine yardım eder. Tuzlu müshiller, vücuttaki suyu ince bağırsaklara çekme görevini üstlenir. Ozmotik müshiller, kalın bağırsağın daha fazla su tutmasına yardım eder. Böylece bağırsaklar çalışır.

Bağırsağın tamamlanmamış boşaltılması sizi rahatsız edebilir, mide ağrısı ve şişkinlik hissi gibi çeşitli mide problemlerine neden olabilir. Bununla birlikte, bağırsak hareketlerinizde ki ve sindiriminizde ki yavaşlamanın sebebinin yeme alışkanlıklarınız olduğunu unutmamalısınız.

Bağırsağınızı tam olarak boşaltılmadığın da, normal beslenmenize rağmen emilim gerçekleşmediği için ihtiyacınız olan temel besin maddelerinde vücudunuzda eksik olacaktır.

Neden Kabız Oluruz?

Bağırsaklar genellikle atık maddeyi ve toksik maddeleri biriktirir ve vücuttan atar.

Bağırsaklar normal şekilde böyle çalışır.

Bununla birlikte, sindirim bozulursa atık bağırsaklarda kalır ve birçok sağlık sorununa yol açar. Nitekim, sindirim sistemindeki kasların yanlış işleyişi bağırsağın boşaltılamamasının bir nedeni olabilir. Bu da kabızlığa neden olur. Ancak endişelenmenize gerek yok, çünkü doğal kürlerle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Aslında, yılda iki kez tam bir bağırsak temizliği yapılması önerilir. Vücudunuzdaki atıkların ve toksinlerin oluşmasını önlemek ve farklı sağlık sorunlarını durdurmak için bunu yapmanız gerekir.

Vücudumuzun toksin ve atıklarını atmaya yardımcı olan birçok ilaç ve müshil var. Bununla birlikte, bazı doğal besinler bu ilaçlardan çok daha etkilidir ve en önemli şey onlardan hiçbir yan etki bulunmamasıdır.

En etkili müshil ilacı doğal

Kuru erikler lif açısından içeriği yüksek olması ve kabızlık gibi bir çok bağırsak sorununu çok kısa sürede hafifletilebilmesi ve dışkı yumuşatması gibi etkileri vardır. Hurma da mükemmel bir doğal müshil olarak bilinir.

Kabızlıktan Kurtulun - Doğal ve Yumuşak Bir Rahatlama

Bugün, bağırsaklarınızı sadece 2 dakika içinde boşaltacak harika detoks sunacağız. Erik ve hurmayla Bağırsak boşaltma kürü tarifi

%100 Doğal Müshil Tarifi

Malzemeler

5 bardak kaynatılmış su

1 fincan (150 gr) hurma

1 fincan (150 gr) kuru erik

Yapılışı

Suyu bir tencerede kaynatın ve kaynama noktasına geldiğinde, malzemeleri ekleyin.

Bırakın 15 dakika kaynatın ve ısıdan çıkarın ve soğumasını bekleyin. Sabahları boş mide bu mucize bir çorba kaşığı tüketin. Her öğünlerden önce ve sonra 1 çorba kaşığı tüketin.

Bu güçlü karışım sindirim sürecini iyileştirir, kabızlık gibi birçok sindirim sorunundan kurtulmanıza, vücuttaki zehirli maddeleri atmamıza ve genel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olur. Zamanınızı boşa harcamayın, sadece deneyin ve vücudunuzdaki farkı hissedin! Sonuçlar sizi şaşkına çevirir!

Bağırsak düzensizliğini önlemeye yardımcı olması için lif bakımından zengin gıdaları tüketirken bol su için.

*Limon suyu da dışkıyı yumuşatır.

*Daha çok hareket etmelisiniz.

*Sinameke yapraklarından çay içmelisiniz. Ama sinameke çayını abartmadan için. Çünkü sinameke bağırsaklardaki yararlı bakterileri de götürüyor. Çok zor durumda kaldığınız zaman için. Günlük beslenmenizde lifi arttırmanız gerektiğini unutmayın.

Doğal müshil Tarifi

Zencefil çayı, bağırsak durgunluğunu önleyen ve sindirim sistemine destek olan bir çaydır. Gün içinde 2 fincan tüketmeniz önerilir. Zencefil çayına 1 dilim limon ekleyerek müshil özelliğini ikiye katlayabilirsiniz.