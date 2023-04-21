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Gündem Doğal gaz müjdeleri sonrası Kılıçdaroğlu'nun o videosu gündem oldu! Bakalım şimdi de pis pis sırıtabilecek misin
Gündem

Doğal gaz müjdeleri sonrası Kılıçdaroğlu'nun o videosu gündem oldu! Bakalım şimdi de pis pis sırıtabilecek misin

Yeniakit Publisher
2023-04-21 09:02:00 -
Doğal gaz müjdeleri sonrası Kılıçdaroğlu'nun o videosu gündem oldu! Bakalım şimdi de pis pis sırıtabilecek misin

Karadeniz'den çıkan doğal gazla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müjdeleri büyük sevince sebep olurken, 3 yıl önce gazın keşfedildiği günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, küçümsediği video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz Filyos'ta karaya törenle ulaştırıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceğiz" müjdesini verdi.

Sosyal medya Karadeniz gazını konuştu, müjdeler gündem olurken gaz rezervinin keşfedildiği 2020 yılına ait CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga geçtiği video ortaya çıktı.

Bir televizyon programına konuk olan Kılıçdaroğlu, Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervleriyle ilgili gülerek, "Karadeniz'de bir yer bulduk işte buradan doğal gaz ya da petrol çıkacak falan diye neredeyse bayram edecek" diyor. 

 
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