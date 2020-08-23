Doğal gaz keşfinden hemen sonra Rusya ile Türkiye arasında bir anlaşma daha imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz müjdesinden sonra önemli bir gelişme daha yaşandı. Daha önce Rusya ile S-400 anlaşması imzalanmıştı. Şimdi ise S-400 sevkiyatı için 2. Anlaşma imzalandığı duyuruldu.
Karadeniz’de Zonguldak açıklarında keşfedilen doğal gaz müjdesinden sonra bir önemli gelişme daha duyuruldu. S-400’lerin sevkiyatına ilişkin 2. Anlaşmanın imzalandığı bildirildi.
Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya ile Türkiye’nin S-400 sevkiyatına yönelik 2. Anlaşmanın da imzalandığını açıkladı.
Ancak şirket Rusya ve Türkiye’nin anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali durumu görüştüklerini bildirdi. Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu’nda konuşan Aleksandr Miheyev, “ Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz.” ifadelerini kullandı.