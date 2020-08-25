Doğal gaz keşfi faturalara ne zaman yansıyacak? Bakan Albayrak iyi haberleri sıraladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doğal gaz keşfinin faturalara yansıyacağını bildirdi.

Bakan Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin mühim açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin tarihi ve çok önemli bir dönemde olduğunu, enerjideki bağımsızlığın başladığını, bunun meyvelerinden en önemlisinin de cuma günü alındığını, Türkiye'nin tamamında doğal gaz keşfi müjdesinin büyük hava oluşturduğunu söyleyen Albayrak, bulunan kuyunun yanında iki katman daha olduğunu bildirdi. Bakan Albayrak, yüzde 30'luk bir pazarlık avantajı sağlanacağını ifade etti.

Doğal gaz ne zaman çıkarılacak?

Bulunan doğal gazın çıkarılmasında 2023 hedefinin gerçekçi bir süre olduğunu belirten Albayrak, Akdeniz'e göre daha yumuşak bir zemin çıktığını, gazın çok düşük maliyetle çıkarılacağını açıkladı.

"Önümüzdeki yıllarda büyük bir sürpriz gelecek"

Türkiye için döviz fazlası verilecek bir dönemin başladığını bildiren Bakan Albayrak, enerji kısmında meyvelerinin alınmaya başlandığını, bunun kur saldırılarına karşı da Türkiye'yi güçlendireceğini, Karadeniz'deki keşfin Merkez Bankası'na yeni bir döviz rezervi eklediğini ifade etti.

Önümüzdeki senelerde madencilik alanında da büyük bir sürpriz geleceğini vurgulayan Bakan, bunun biraz daha uzun soluklu olduğunu, tohumlarının ekildiğini, ondan da çınarlar çıkacağını kaydetti.

Faturalara ne zaman yansıyacak?

Doğal gaz keşfinin kesinlikle faturalara yansıyacağını belirten Albayrak, aynı zamanda sanayicinin kullandığı elektrik faturalarına da yansıyacağını bildirdi. 2023'ten önce yansıması için çalıştıklarını belirten Bakan, belki 2023'ten önce de müjdelerle gelebileceklerini ifade etti.

Çıkarılan doğal gazın elektrik üretiminde de kullanılarak, daha ucuz elektrik sağlanabileceğini vurgulayan Albayrak, doğal gaz ve elektrik faturalarına da indirim olarak yansıyacağını vurguladı.

Fatih'ten gelen güzel haberlerin yarın Akdeniz'de Yavuz'dan da duyulmaması için bir nedenin olmadığını belirten Bakan, ülkenin deniz datalarının büyük potansiyeli gösterdiğini sözlerine ekledi.