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Ekonomi Doğal gaz ithalatı temmuzda azaldı
Ekonomi

Doğal gaz ithalatı temmuzda azaldı

Türkiye’nin doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 3 milyar 109 milyon 89 bin metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:31:00 -
Doğal gaz ithalatı temmuzda azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin “Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu”na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 601 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 508 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,10 azalırken, LNG ithalatı yüzde 11,2 düştü. Böylece doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 3 milyar 109 milyon 89 metreküpe geriledi.

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