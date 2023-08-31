Doğal fıstık ezmesi %100 fıstık: Bırakıp, giden çocuğa altın bal ile olan lezzeti, bunu yapın! Kaçma cesareti bulamaz

Doğal Fıstık Ezmesi (%100 Fıstık) Tarifi İçin Malzemeler

*500 gr kabuksuz fıstık

Tercihe göre 2 yemek kaşığı bal veya pekmez

*1 tutam tuz

Doğal Fıstık Ezmesi (%100 Fıstık) Tarifi Nasıl Yapılır?

%100 fıstık Bu tarif sabah kahvaltılarınıza çok yakışacak deneyin derim

-Özellikle muz ve hurmayla çok güzel oluyor

-Tuzsuz fıstıklarımızın kabuklarını soyduktan sonra büyük bir tavaya alıyoruz.

-Çok hafif tavada çevireceğiz.

-Buraya dikkat etmelisiniz; kavurulmayacak, kavurulursa kalorisi artar.

-Tavada kısık ateşte çevirdiğimiz fıstıklarımızı bir robota alıyoruz.

-Yaklaşık 20-25 dakika (krema kıvamına gelene kadar) robotta çekiyoruz.

-Biraz şekerli olmasını isterseniz içerisine 2 kaşık bal veya pekmez koyabilirsiniz.

-Tercihe göre bir çay kaşığı tuz ekleniyor fakat ben gerek görmedim.

-500 gram kabuklu fıstıktan 320 gram fıstık ezmesi çıktı Afiyet olsun!

ÖNE ÇIKAN VİDEO