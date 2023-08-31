Doğal fıstık ezmesi %100 fıstık: Bırakıp, giden çocuğa altın bal ile olan lezzeti, bunu yapın! Kaçma cesareti bulamaz
Doğal beş çayları yerine mükemmel besin eşlik etsin! Kilo verme, meme kanserini önleme, giderme gibi çok fazla faydası bulunan fıstık ezmesi adeta doğal bir hazine. Günde 2 kaşık fıstık ezmesi yerseniz ne olur? İnanması zor ama her şeyi değiştiriyor
Doğal Fıstık Ezmesi (%100 Fıstık) Tarifi İçin Malzemeler
*500 gr kabuksuz fıstık
Tercihe göre 2 yemek kaşığı bal veya pekmez
*1 tutam tuz
Doğal Fıstık Ezmesi (%100 Fıstık) Tarifi Nasıl Yapılır?
%100 fıstık Bu tarif sabah kahvaltılarınıza çok yakışacak deneyin derim
-Özellikle muz ve hurmayla çok güzel oluyor
-Tuzsuz fıstıklarımızın kabuklarını soyduktan sonra büyük bir tavaya alıyoruz.
-Çok hafif tavada çevireceğiz.
-Buraya dikkat etmelisiniz; kavurulmayacak, kavurulursa kalorisi artar.
-Tavada kısık ateşte çevirdiğimiz fıstıklarımızı bir robota alıyoruz.
-Yaklaşık 20-25 dakika (krema kıvamına gelene kadar) robotta çekiyoruz.
-Biraz şekerli olmasını isterseniz içerisine 2 kaşık bal veya pekmez koyabilirsiniz.
-Tercihe göre bir çay kaşığı tuz ekleniyor fakat ben gerek görmedim.
-500 gram kabuklu fıstıktan 320 gram fıstık ezmesi çıktı Afiyet olsun!
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