  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Doğal çözüm, kökten değişecek: Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi! Kurtulmak isteyenler o yöntem bu

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Oldukça lezzetli bir meyve olmasının yanında, dut denilince akla sağlık faydaları gelir. Oluşan Egzama şikayetinde kurtulmak isteyenler çoğu zaman ilaçlar kullanıyor. Ancak toplaması biraz zahmetli olsa da, tüm bu çabaya değeceğiniz söylesek hata etmiş olmayız. Egzemaya ne iyi gelir sorusunun cevabı işte burada. Basit ve hızlı bir şekilde bu yöntem Egzamayı köklü biçimde değiştirecek.

Dutun onlarca faydasının yanında en çok göze çarpanlardan biri de egzama karşıtı etkisidir. Bildiğiniz üzere egzama derinizdeki mikroorganizmalar veya psikolojik etkiler sonucu ortaya çıkan ve geçmeyen kaşıntılardır.

Doğal çözüm, o yöntem!

Dönem dönem gider ve geri gelirler. Her ne kadar kurtulmak isteseniz tüm ilaçlar ancak egzamayı uykuya yatırmaya yarar. Size vereceğimiz tarif ile egzamadan sonsuza kadar kurtulacaksınız. Tek ihtiyacınız yarım litre klorsuz su ve bir avuç beyaz kuru dut.

Suyu kaynatın ve kuru dutları içine atın. 6 dakika sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın. Kap tutulabilecek kadar soğuduğunda egzamalı bölgeyi içine yerleştirin. Eğer kaba girmeyecek bir yerdeyse bir pamuğu karışıma emdirip egzamanın üzerine bant yardımıyla tutturabilirsiniz. 10 dakika bekletmeniz yeterlidir.

Haftada 3 kere, 2 hafta boyunca uyguladığınız takdirde, egzamalarınız yavaşça sönerek kaybolacaktır. Her uyguladığınızda tarifi tekrarlamanız gerektiğini hatırlatalım. Soğumuş karışımı tekrar kullanmayın. Aksi halde Eğer egzamanızın türü inatçıysa, bir cilt uzmanından yardım almanızı tavsiye ediyoruz.

