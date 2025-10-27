Doğal çözüm, kökten değişecek: Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi! Kurtulmak isteyenler o yöntem bu

Dutun onlarca faydasının yanında en çok göze çarpanlardan biri de egzama karşıtı etkisidir. Bildiğiniz üzere egzama derinizdeki mikroorganizmalar veya psikolojik etkiler sonucu ortaya çıkan ve geçmeyen kaşıntılardır.

Doğal çözüm, o yöntem!

Dönem dönem gider ve geri gelirler. Her ne kadar kurtulmak isteseniz tüm ilaçlar ancak egzamayı uykuya yatırmaya yarar. Size vereceğimiz tarif ile egzamadan sonsuza kadar kurtulacaksınız. Tek ihtiyacınız yarım litre klorsuz su ve bir avuç beyaz kuru dut.

Suyu kaynatın ve kuru dutları içine atın. 6 dakika sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın. Kap tutulabilecek kadar soğuduğunda egzamalı bölgeyi içine yerleştirin. Eğer kaba girmeyecek bir yerdeyse bir pamuğu karışıma emdirip egzamanın üzerine bant yardımıyla tutturabilirsiniz. 10 dakika bekletmeniz yeterlidir.

Haftada 3 kere, 2 hafta boyunca uyguladığınız takdirde, egzamalarınız yavaşça sönerek kaybolacaktır. Her uyguladığınızda tarifi tekrarlamanız gerektiğini hatırlatalım. Soğumuş karışımı tekrar kullanmayın. Aksi halde Eğer egzamanızın türü inatçıysa, bir cilt uzmanından yardım almanızı tavsiye ediyoruz.