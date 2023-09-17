  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Paylaşım rekorları kırıyor! İşte merhum Menderes’in yapay zeka sesi

Zahid Akman, ABD'den aktardı: Şimşek yuvarlak masayı kuruyor, dev yatırımlar...

O ilimizdeki kazıda dev hazine bulundu! Küp küp sikkeler, altınlar, ziynet eşyaları… Yok yok

Ümit Özdağ’ın ve faşistlerin eseri! “Birçok yatırımcı Türkiye’den gidiyor”

Asan da CHP anan da CHP

Dünya üzerinde böyle bir canlıya ilk defa rastlanıyor! Araştırmacılar yüzünü gördüklerinde dehşete düştü! Bu gerçek olamaz

FETÖ’cü doktordan şeytani plan! Tüyler ürpertici… Eski paylaşımları gündem oldu

Ateistler, komünistler, LGBT destekçileri… TSK’ya küfredenleri iyi tanıyalım!

Teknoloji şirketi için kötü haber: TikTok'a 345 milyon avro ceza verildi! Şirket AB yaslarını ihlal etti

Taksicinin pişkinliği pes dedirtti
Kadın - Aile Doğal balgam söktürücü ilaç: Sıkıntısına karşı günde 1 - 2 yemek kaşığı son veriyor! Faydası çok büyük
Kadın - Aile

Doğal balgam söktürücü ilaç: Sıkıntısına karşı günde 1 - 2 yemek kaşığı son veriyor! Faydası çok büyük

Yeniakit Publisher
2023-09-17 17:32:00 - 2023-09-17 17:35:59
Doğal balgam söktürücü ilaç: Sıkıntısına karşı günde 1 - 2 yemek kaşığı son veriyor! Faydası çok büyük

En büyük problemler arasında Balgam sıkıntısı başta geliyor! Başlangıçta büyük bir sağlık sorununa yol açmasa da zamanla hayat kalitesini ciddi derecede etkiliyor.

Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifi'nin Malzemeleri

1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
1 su bardağı sıcak su
3 yemek kaşığı bal (ben kestane balı kullandım)
1 limonun suyu
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifi'nin Yapılışı

Özellikle bu aylarda en çok şikayet ettiğimiz şey grip ve devamında gelen balgam. Özellikle çocuklarda çok daha sıkıntısı. Bu tarif çok etkili ve anında işe yarıyor. Önemli alternatif tıp uzmanlarının da söylediği bir karışım. Muhakkak deneyin. İlaçlardan çok daha etkili ve sıfır zararlı.

Önce soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp bir kavanoza koyuyoruz.
Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu döküp kapağını kapatıyoruz ki yararlı yağ ve vitaminler havaya uçmasın.
Soğuyana dek bekletiyoruz. Soğuyunca suyunu süzdürüp bir kapa boşaltıyoruz. Bize suyu lazım.
Sonra diğer malzemeleri de kavanoza koyuyoruz. Kapağını kapatıp iyice çalkalıyoruz.

Her yemek sonrası 2-3 yemek kaşığı içiyoruz. Çocuklarınıza 1-2 yemek kaşığı verebilirsiniz. Benim 2 yaşında oğlum var, 1, 5 kaşık veriyorum ve çok rahatlatıyor. Tadı da acı değil, baharatlardan ve baldan dolayı içilebilir bir tadı var.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğal balgam söktürücü ilaç nasıl yapılır? Püf noktaları

Soğan ve sarımsak üzerine kaynamış suyu döktükten sonra diğer malzemeleri eklemek için suyun soğumasını beklemelisiniz.
Hazırladığınız karışımı 3-4 gün boyunca ağzı kapalı kapta buzdolabında saklayabilirsiniz.

Beynin yaşlanmasını önlüyor! Kendi minik faydaları büyük: O besin güvenli, belli oldu! Bakın ne işe yarar...
Beynin yaşlanmasını önlüyor! Kendi minik faydaları büyük: O besin güvenli, belli oldu! Bakın ne işe yarar...

Kadın - Aile

Beynin yaşlanmasını önlüyor! Kendi minik faydaları büyük: O besin güvenli, belli oldu! Bakın ne işe yarar...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23