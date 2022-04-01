Doğal balgam söktürücü ilaç! Doğal balgam sökme yöntemleri

Bu tarif çok etkili ve anında işe yarıyor. Önemli alternatif tıp uzmanlarının da söylediği bir karışım. Muhakkak deneyin. İlaçlardan çok daha etkili ve sıfır zararlı.

Doğal balgam söktürücü ilaç

Doğal balgam söktürücü ilaç tarifi için malzemeler

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı bal (kestane balı)

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Doğal balgam söktürücü ilaç tarifi nasıl yapılır?

Önce soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp bir kavanoza koyuyoruz. Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu döküp kapağını kapatıyoruz ki yararlı yağ ve vitaminler havaya uçmasın. Soğuyana dek bekletiyoruz. Soğuyunca suyunu süzdürüp bir kapa boşaltıyoruz. Bize suyu lazım. Sonra diğer malzemeleri de kavanoza koyuyoruz. Kapağını kapatıp iyice çalkalıyoruz. Her yemek sonrası 2-3 yemek kaşığı içiyoruz. Çocuklarınıza 1-2 yemek kaşığı verebilirsiniz. Benim 2 yaşında oğlum var, 1, 5 kaşık veriyorum ve çok rahatlatıyor. Tadı da acı değil, baharatlardan ve baldan dolayı içilebilir bir tadı var. Doğal ilaç hazır.

Doğal balgam söktürücü yöntemler

Doğal balgam söktürücü tarifler

En etkili ve ispatlanmış doğal balgam söktürücü tarifler ve yöntemler şunlardır:

1. Elma Sirkesi

Elma sirkesi, genellikle doğal bir tıkanıklık giderici olarak kullanılır. Bunun nedeni, burun akıntısına yardımcı olduğu bilinen potasyum içeriğidir. Elma sirkesi ayrıca, aşırı balgam üretimine neden olan enfeksiyonlarla mücadelede yardımcı olabilecek doğal antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Elma sirkesini mutlaka bir miktar su ile seyreltin.

2. Nane Yağı

Nane yağı, tıkanıklığı gidermek için en çok kullanılan bitkisel yağlardan biridir. Nane yağının ana bileşenlerinden biri, doğal balgam söktürücü olan ve antispazmodik özelliklere sahip mentoldür. Nane yağından çıkan buharlar, ciğerlerinize kadar gidebilir. Bu durum, balgam oluşumunun parçalanmasına ve akciğer kaslarınızın gevşemesine yardımcı olabilir. Nane yağı da antibakteriyeldir ve vücudunuzda aşırı balgam birikmesine neden olan enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir. Bunun için bir kâse sıcak suya birkaç damla nane yağı ekleyin. Başınızı bir havlu veya battaniyeyle örtün ve buharı derinlemesine soluyun. Bunu günde 1 ile 2 defa yapabilirsiniz.

3. Okaliptüs Yağı

Okaliptüs yağı, onu güçlü bir dekonjestan ve mikropla mücadele ajanı yapan okaliptol içerir. Okaliptüs yağının tıkanıklık giderici özellikleri balgamın parçalanmasına yardımcı olur ve antimikrobiyal özellikleri enfeksiyonlarla savaşabilir. Bunun için bir kâse sıcak suya, birkaç damla okaliptüs yağı ekleyin. Başınızı bir havluyla örtün ve tıkanıklığı giderecek olan buharı soluyun. Bunu günde 1-2 defa yapabilirsiniz.